«Конфлікт не має повторитися за кілька років». Венс сказав Зеленському, що США прагнуть досягти тривалого миру в Україні

США прагнуть досягти тривалого врегулювання у війні РФ проти України. Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс під час зустрічі з українською делегацією в Мюнхені 14 лютого, пише ЄП .

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Венс зазначив, що обговорив із українською делегацією низку важливих питань і наголосив, що головною метою адміністрації Дональда Трампа є завершення війни.

«Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного, тривалого миру, а не такого миру, який призведе до конфлікту в Східній Європі через кілька років», – наголосив віцепрезидент США.

Діалог між Києвом і Вашингтоном триватиме в найближчі тижні та місяці, зазначив Венс.

Президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку та наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки. Він заявив, що Україна готова до подальших переговорів і запросив спецпредставника Трампа Кіта Келлога відвідати Україну.

«Ми готові якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру. Щиро цінуємо рішучість Президента Трампа, яка може допомогти зупинити війну й забезпечити Україні справедливість і гарантії безпеки», — йдеться у повідомленні Зеленського у соцмережах.

Делегації України та США на полях Мюнхенської безпекової конференції, 14 лютого 2025 року. Фото: Getty Images

Контекст

Міністр оборони США Піт Гегсет і президент Дональд Трамп виключили членство України в НАТО. За словами Гегсета, гарантії безпеки Україні має забезпечити Європа.

Адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою, заявив віцепрезидент США. Водночас він наголосив, що Білий дім «вірить, що ми можемо прийти до розумного врегулювання між Росією та Україною». Головне з виступу віцепрезидента США Венса в Мюнхені – тут.