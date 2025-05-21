Страны ЕС согласовали создание фонда в €150 млрд для развития ОПК. Что это даст Украине

Страны ЕС согласовали создание механизма SAFE, предусматривающего до €150 млрд на развитие оборонной промышленности Евросоюза, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, Украина официально признана страной-партнером, что повышает шансы на участие в цепях поставок в совместных оборонных закупках ЕС.

Ключевые факты

Шмыгаль сообщил, что государства ЕС согласовали создание кредитного механизма Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд. Согласно ему Украина официально признана страной-партнером, что повышает шансы на участие в цепях поставок в совместных оборонных закупках блока.

«Чрезвычайно необходимо и неотложное решение для укрепления безопасности стран ЕС, Украины и всего континента», – подчеркнул глава украинского правительства.

Президент Европейского совета лидеров ЕС Антонио Кошта приветствовал достигнутое 21 мая соглашение как «важный шаг на пути к более сильной Европе». «Это соответствует обязательствам, принятым лидерами ЕС в марте, помогая государствам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону и укреплять нашу общую безопасность», – написал он в соцсети Х.

По данным Reuters, новый флагманский фонд закупки оружия будет оперативно создан для предоставления €150 млрд в виде кредитов на оборонные проекты.

Инициатива SAFE направлена ​​на устранение национальных барьеров путем финансирования совместных проектов между странами ЕС и имеет принцип «покупай европейское», поскольку направлена ​​на стимулирование оборонной промышленности континента. Чтобы проект мог претендовать на финансирование SAFE, 65% его стоимости должны поступать от базирующихся в ЕС компаний, более широком Европейском экономическом пространстве или Украине.

Однако компании из стран, подписавшие Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с ЕС, также могут претендовать на участие в программе, если они соответствуют дополнительным условиям. 19 мая Великобритания подписала такое соглашение с ЕС, в результате чего британские компании, такие как BAE Systems, стали на шаг ближе к участию в проектах SAFE.

Еврокомиссия использовала ускоренную процедуру принятия законопроекта, минуя Европейский парламент и требуя только квалифицированного большинства голосов 27 стран – членов ЕС.

Послы, представляющие эти страны, 21 мая согласовали законодательство, которое обсуждали за последние два месяца, сохраняющее большую часть первоначального предложения. Ожидается, что министры одобрят его 27 мая – последний юридический шаг в этом процессе.

Контекст

В марте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила инициативу «Перевооружить Европу», направленную на мобилизацию около €800 млрд для оборонных расходов в Европе и усиление поддержки Украины. Как отметила фон дер Ляйен, Европа готова значительно увеличить финансирование обороны, чтобы ответить на неотложные вызовы, поддержать Украину и обеспечить долгосрочную безопасность ЕС.

Среди европейских лидеров растет опасение, что они не могут быть уверены, что администрация президента США Дональда Трампа оградит их от атак. Встревоженные вторжением России в Украину, опасаясь, что они могут стать следующей целью Москвы, страны ЕС уже увеличили расходы на оборону более чем на 30% за последние три года, но лидеры ЕС считают, что этого мало.