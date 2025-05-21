Країни ЄС погодили створення фонду на €150 млрд для розвитку ОПК. Що це дасть Україні

Країни ЄС погодили створення механізму SAFE, який передбачає до €150 млрд на розвиток оборонної промисловості Євросоюзу, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україну офіційно визнано країною-партнером, що підвищує шанси на участь у ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях ЄС.

Ключові факти

Шмигаль повідомив, що держави ЄС погодили створення кредитного механізму Security Action for Europe (SAFE) на €150 млрд. Згідно з ним Україну офіційно визнано країною-партнером, що підвищує шанси на участь в ланцюгах постачання в спільних оборонних закупівлях блоку.

«Надзвичайно потрібне й нагальне рішення для зміцнення безпеки країн ЄС, України та всього континенту», – наголосив голова українського уряду.

Президент Європейської ради лідерів ЄС Антоніо Кошта привітав досягнуту 21 травня угоду як «важливий крок на шляху до сильнішої Європи». «Це відповідає зобовʼязанням, прийнятим лідерами ЄС у березні, допомагаючи державам-членам спільно інвестувати в європейську оборону та зміцнюючи нашу спільну безпеку», – написав він у соцмережі Х.

За даними Reuters, новий флагманський фонд закупівлі зброї буде оперативно створено для надання €150 млрд у вигляді кредитів на оборонні проєкти.

Ініціатива SAFE спрямована на усунення національних барʼєрів шляхом фінансування спільних проектів між країнами ЄС і має принцип «купуй європейське», оскільки спрямована на стимулювання оборонної промисловості континенту. Щоб проєкт міг претендувати на фінансування SAFE, 65% його вартості мають надходити від компаній, що базуються в ЄС, ширшому Європейському економічному просторі чи Україні.

Проте компанії з країн, які підписали Угоду про партнерство в галузі безпеки та оборони з ЄС, також можуть претендувати на участь у програмі, якщо вони відповідають додатковим умовам. 19 травня Велика Британія підписала таку угоду з ЄС, внаслідок чого британські компанії, такі як BAE Systems стали на крок ближче до участі в проектах SAFE.

Єврокомісія використала прискорену процедуру ухвалення законопроєкту, оминаючи Європейський парламент і вимагаючи лише кваліфікованої більшості голосів 27 країн-членів ЄС.

Посли, які представляють ці країни, 21 травня погодили законодавство, яке обговорювалося протягом останніх двох місяців, яке зберігає більшу частину початкової пропозиції. Очікується, що міністри схвалять його 27 травня – останній юридичний крок у цьому процесі.

Контекст

У березні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила ініціативу «Переозброїти Європу», спрямовану на мобілізацію близько €800 млрд для оборонних витрат у Європі та посилення підтримки України. Як зазначила фон дер Ляєн, Європа готова значно збільшити фінансування оборони, щоб відповісти на нагальні виклики, підтримати Україну та забезпечити довгострокову безпеку ЄС.

Серед європейських лідерів зростає побоювання, що вони не можуть бути впевнені, що адміністрація президента США Дональда Трампа захистить їх від атак. Стривожені вторгненням Росії в Україну і побоюючись, що вони можуть стати наступною ціллю Москви, країни ЄС вже збільшили витрати на оборону більш ніж на 30% за останні три роки, але лідери ЄС вважають, що цього замало.