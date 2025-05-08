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ЕС выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейский Союз выделит €1 млрд для украинской оборонной промышленности. Об этом на брифинге сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас, пишет «Интерфакс-Украина».

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  • «Завтра [9 мая] мы едем в Украину и собираемся выделить €1 млрд для оборонной промышленности Украины», – сказала Каллас.

Контекст

За менее чем три года украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз, достигнув годового потенциала производства оружия на $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров. По данным Минстратегпрома, около 800 предприятий оборонного сектора в 2024 году произвели оружия на $9 млрд.

Государство инвестирует в ракетные программы и производство боеприпасов, в то время как частные компании быстро реагируют на нужды фронта.

В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На дроны выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн пойдет через Агентство оборонных закупок.

Минобороны Украины в апреле кодифицировало и позволило использовать в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и техники, из которых более 85% – украинского производства.

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