Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Покупай европейское». ЕС ограничил доступ компаниям из США, Великобритании и Турции к фонду перевооружения на €150 млрд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Американская система ПВО Patriot от компании RTX. /Getty Images

Американская система ПВО Patriot от компании RTX. Фото Getty Images

Компании из США, Великобритании и Турции не смогут участвовать в новом оборонном фонде ЕС на €150 млрд, если их страны не подпишут соглашения об обороне и безопасности с Брюсселем, пишет FT. Это часть инициативы «Покупай европейское», которую продвигает Франция. Цель нового подхода – укрепление оборонной промышленности ЕС и уменьшение зависимости от иностранных поставщиков.

Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!

Подробности

  • Еврокомиссия 18 марта предложила создать фонд, позволяющий странам ЕС закупать оружие. Доступ к нему будут иметь только оборонные компании Евросоюза и страны, заключившие с ним оборонные соглашения.
  • Речь идет, в частности, о передовых системах вооружения, где третья страна имеет право на ограничение использования определенных комплектующих или контроль над их применением. Это касается, к примеру, американской системы ПВО Patriot от RTX и других систем США, где Вашингтон диктует условия использования.
  • Предложение еще должно одобрить большинство стран ЕС. В случае успеха страны союза смогут тратить 35% кредитов на продукцию с комплектующими из Норвегии, Южной Кореи, Японии, Албании, Молдовы, Северной Македонии и Украины.
  • Минимум 65% расходов на продукцию должно приходиться на компании из ЕС, Норвегии и Украины. Остальные 35% могут идти на товары из стран, подписавших соглашение о безопасности с ЕС.
  • Исключение Лондона и Анкары может осложнить жизнь крупным европейским оборонным фирмам, сотрудничающим с этими странами. Однако если США, Великобритания или Турция захотят присоединиться, им придется заключить соответствующее соглашение с ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем уже начались.

Контекст

Эта политика стала победой для Франции и других стран, настаивавших на подходе «Покупай европейское» в оборонных инвестициях. Причина – сомнения в надежности США как партнера после прихода к власти Дональда Трампа. Война в Украине показала, как важно иметь оружие без внешних ограничений, отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас. Великобритания активно лоббировала свое участие, поскольку ее компании, такие как BAE Systems, тесно связаны с рынками ЕС.

Для Франции «Покупай европейское» – это не только экономический, но и политический проект. Он подчеркивает стремление к стратегической автономии ЕС, которое Париж продвигает вместе с идеями общей европейской армии или усиления оборонной интеграции. Критики инициативы, включая Великобританию, считают ее слишком протекционистской и могущей ослабить более широкое сотрудничество в рамках НАТО или с другими союзниками.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні