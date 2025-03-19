«Покупай европейское». ЕС ограничил доступ компаниям из США, Великобритании и Турции к фонду перевооружения на €150 млрд

Компании из США, Великобритании и Турции не смогут участвовать в новом оборонном фонде ЕС на €150 млрд, если их страны не подпишут соглашения об обороне и безопасности с Брюсселем, пишет FT . Это часть инициативы «Покупай европейское», которую продвигает Франция. Цель нового подхода – укрепление оборонной промышленности ЕС и уменьшение зависимости от иностранных поставщиков.

Подробности

Еврокомиссия 18 марта предложила создать фонд, позволяющий странам ЕС закупать оружие. Доступ к нему будут иметь только оборонные компании Евросоюза и страны, заключившие с ним оборонные соглашения.

Речь идет, в частности, о передовых системах вооружения, где третья страна имеет право на ограничение использования определенных комплектующих или контроль над их применением. Это касается, к примеру, американской системы ПВО Patriot от RTX и других систем США, где Вашингтон диктует условия использования.

Предложение еще должно одобрить большинство стран ЕС. В случае успеха страны союза смогут тратить 35% кредитов на продукцию с комплектующими из Норвегии, Южной Кореи, Японии, Албании, Молдовы, Северной Македонии и Украины.

Минимум 65% расходов на продукцию должно приходиться на компании из ЕС, Норвегии и Украины. Остальные 35% могут идти на товары из стран, подписавших соглашение о безопасности с ЕС.

Исключение Лондона и Анкары может осложнить жизнь крупным европейским оборонным фирмам, сотрудничающим с этими странами. Однако если США, Великобритания или Турция захотят присоединиться, им придется заключить соответствующее соглашение с ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем уже начались.

Контекст

Эта политика стала победой для Франции и других стран, настаивавших на подходе «Покупай европейское» в оборонных инвестициях. Причина – сомнения в надежности США как партнера после прихода к власти Дональда Трампа. Война в Украине показала, как важно иметь оружие без внешних ограничений, отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас. Великобритания активно лоббировала свое участие, поскольку ее компании, такие как BAE Systems, тесно связаны с рынками ЕС.

Для Франции «Покупай европейское» – это не только экономический, но и политический проект. Он подчеркивает стремление к стратегической автономии ЕС, которое Париж продвигает вместе с идеями общей европейской армии или усиления оборонной интеграции. Критики инициативы, включая Великобританию, считают ее слишком протекционистской и могущей ослабить более широкое сотрудничество в рамках НАТО или с другими союзниками.