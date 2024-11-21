Критичность утратили 5% компаний. Forbes Ukraine узнал результаты аудита забронированных

В ходе аудита критически важных предприятий, имеющих право бронировать сотрудников, были выявлены незначительные нарушения. Только 5% предприятий были лишены статуса критически важных, рассказал замминистра экономики Виталий Киндратив в комментарии Forbes Ukraine.
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Подробности
Крупнейшие злоупотребления со стороны компаний:
- резкое и необоснованное снижение предприятиями заработной платы работников после установления критичности;
- использование разных моделей бронирования для сверхурочного увеличения численности забронированных;
- некоторые региональные критерии имели формальные признаки;
- необоснованное увеличение штатной численности после определения критичности, в частности, у предприятий, которые могут бронировать 100% работников.
Контекст
С 1 декабря правительство вводит новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Будет действовать два обязательных критерия для признания критичности компаний. Первый – никаких задолженностей по уплате налогов. Второй – средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, или 20 000 грн. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.
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