Критичность утратили 5% компаний. Forbes Ukraine узнал результаты аудита забронированных

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Крупнейшие злоупотребления со стороны компаний:

резкое и необоснованное снижение предприятиями заработной платы работников после установления критичности;

использование разных моделей бронирования для сверхурочного увеличения численности забронированных;

некоторые региональные критерии имели формальные признаки;

необоснованное увеличение штатной численности после определения критичности, в частности, у предприятий, которые могут бронировать 100% работников.

Контекст

С 1 декабря правительство вводит новые требования к бронированию сотрудников от мобилизации. Будет действовать два обязательных критерия для признания критичности компаний. Первый – никаких задолженностей по уплате налогов. Второй – средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, или 20 000 грн. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.