Критичність втратили 5% підприємств. Forbes Ukraine дізнався результати аудиту заброньованих

Під час аудиту критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників, були виявлені незначні порушення. Лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine .

Деталі

Найбільші зловживання з боку компаній:

різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;

використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;

деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;

необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.

Контекст

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Діятиме два обовʼязкових критерії для визнання критичності компаній. Перший – жодних заборгованостей по сплаті податків. Другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних заплат, або 20 000 грн. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.