Критичність втратили 5% підприємств. Forbes Ukraine дізнався результати аудиту заброньованих

Під час аудиту критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників, були виявлені незначні порушення. Лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.
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Деталі
Найбільші зловживання з боку компаній:
- різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
- використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
- деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
- необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.
Контекст
З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Діятиме два обовʼязкових критерії для визнання критичності компаній. Перший – жодних заборгованостей по сплаті податків. Другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних заплат, або 20 000 грн. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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