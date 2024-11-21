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Критичність втратили 5% підприємств. Forbes Ukraine дізнався результати аудиту заброньованих

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Під час аудиту критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників, були виявлені незначні порушення. Лише 5% підприємств були позбавлені статусу критично важливих, розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.

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Деталі

Найбільші зловживання з боку компаній:

  • різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
  • використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
  • деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
  • необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників. 

Контекст 

З 1 грудня уряд вводить нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Діятиме два обовʼязкових критерії для визнання критичності компаній. Перший – жодних заборгованостей по сплаті податків. Другий – середня зарплата повинна бути не менше 2,5 мінімальних заплат, або 20 000 грн. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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