Правила бронирования будут изменены с 1 декабря. Forbes Ukraine узнал подробности

Кабинет министров изменит подходы к бронированию работников от мобилизации с 1 декабря. Нововведения будут касаться определения статуса «критического» предприятия, учета уровня зарплат, региональных и отраслевых критериев. Об этом Forbes Ukraine рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Ключевые факты

Изменения вносятся в постановление №76. Текст финализируется правительством и должен быть подписан в ближайшее время, говорит заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

По новым требованиям, чтобы получить статус «критического», предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а один может выбрать по выбору. Первый обязательный критерий – никаких задолженностей по уплате налогов

Второй – средняя зарплата должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат, или 20 000 грн. Зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие, – также не менее 20 000 грн. «Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради «теневой» договоренности о бронировании и платят лишь тот минимум, который требуется», – объясняет Киндратив.

Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев. ОВА должны согласовывать свои критерии с Минэкономики и Минобороны.

Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

Контекст

17 июля правительство запустило новый механизм бронирования через портал «Дія», что значительно сократило время для бронирования сотрудников. Это отразилось на количестве забронированных. Если весной 2023 года Кабмин предоставлял статистику об около 528 000 забронированных работников, то сейчас цифра втрое больше. «Бронирование имеют более полутора миллионов человек», – рассказал Forbes собеседник в правительстве.

Правительство на заседании 8 октября согласилось с предложением Минобороны о проведении до 15 ноября 2024 года аудита принятия решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

20 октября на портале «Дія» появилось сообщение, что услуга электронного бронирования через «Дію» временно закрыта из-за аудита забронированных. Почему власти пошли на этот шаг и каких изменений ожидать бизнесу, читайте в материале Forbes Ukraine.

22 октября Кабмин разрешил проводить повторные проверки предприятий на критичность.