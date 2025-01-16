«Кризис в последнюю минуту». Израиль обвинил ХАМАС в срыве мирного соглашения

ХАМАС отказался от некоторых пунктов соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, пишет The Times of Israel 16 января. В правительстве Израиля обвинили боевиков в создании «кризиса в последнюю минуту». В ХАМАСе опровергают отказ от сделки.

Ключевые факты

Канцелярия премьер-министра утверждает, что ХАМАС отказался от некоторых соглашений и в последнюю минуту создает «кризис» для завершения соглашения по освобождению заложников.

«ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, препятствующий достижению соглашения», – говорится в заявлении премьер-министра.

Отмечается, что израильский кабинет министров не соберется, пока посредники не сообщат Израилю о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Изат аль-Ришек отрицает обвинение в том, что группировка отступила от некоторых деталей соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, и заявляет, что оно на стороне соглашения, объявленного вчера посредниками.

Контекст

15 января вечером премьер-министр Катара, а также президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения о прекращении огня в ходе войны в секторе Газа между Израилем и ХАМАСом.

Однако премьер-министр Беньямин Нетаньяху настаивал на том, что окончательное соглашение еще не подписано и некоторые детали остаются невыясненными.

Ожидалось, что долгожданное соглашение об освобождении заложников и прекращении огня начнет действовать 19 января.

Израильские войска вторглись в Газу после того, как 7 октября 2023 года боевики под руководством ХАМАС ворвались в израильские поселения, убив 1200 солдат и мирных жителей и захватив более 250 иностранных и израильских заложников.