«Криза в останню хвилину». Ізраїль звинуватив ХАМАС у зриві мирної угоди

ХАМАС відмовився від деяких пунктів у угоді про припинення вогню у секторі Газа, повідомила канцелярія премʼєр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише The Times of Israel 16 січня. В уряді Ізраїлю звинуватили бойовиків у створенні «кризи в останню хвилину». У ХАМАС спростовують відмову від угоди.
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Ключові факти
- Канцелярія премʼєр-міністра стверджує, що ХАМАС відмовився від деяких угод і в останню хвилину створює «кризу» для завершення угоди щодо звільнення заручників.
- «ХАМАС порушує домовленості і в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди», – йдеться у заяві премʼєр-міністра.
- Зазначаєть, що ізраїльський кабінет міністрів не збереться, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди.
- Високопоставлений представник ХАМАС Ізат аль-Рішек заперечує звинувачення в тому, що угруповання відступило від деяких деталей угоди про припинення вогню та звільнення заручників, і заявляє, що воно прихильна до угоди, оголошеної вчора посередниками.
Контекст
15 січня ввечері премʼєр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди про припинення вогню в ході війни в секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС.
Проте премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу наполягав на тому, що остаточна угода ще не підписана і деякі деталі залишаються незʼясованими.
Очікувалось, що довгоочікувана угода про звільнення заручників та припинення вогню почне діяти 19 січня.
Ізраїльські війська вторглися до Гази після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики під керівництвом ХАМАС увірвалися до ізраїльських поселень, вбивши 1200 солдатів та мирних жителів та захопивши понад 250 іноземних та ізраїльських заручників.
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