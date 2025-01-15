Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню і обмін заручниками. Що відомо (оновлено)

Переговорники досягли угоди про припинення вогню в ході війни в секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС, пише The Times of Israel із посиланням на джерела 15 січня. Довгоочікувана угода про звільнення заручників та припинення вогню може бути офіційно оголошена протягом кількох годин, а заручники, ймовірно, почнуть звільнятися 19 січня. Оновлено . Обраний президент США Дональд Трамп, чий спецпредставник був залучений до переговорів, підтвердив досягнення угоди про звільнення заручників.

Ключові факти

Ізраїльські та палестинські офіційні особи заявили, що ХАМАС схвалив угоду зі звільнення заручників та припинення бойових дій у секторі Газа.

За повідомленнями численних ЗМІ, ізраїльські офіційні особи заявили, що обидві сторони дійшли згоди і про угоду може бути оголошено вже 19 січня ввечері.

Офіс премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу підкреслив у своїй заяві, що поки що не отримав офіційної відповіді від ХАМАС.

Угода передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, в обмін на палестинських увʼязнених, утримуваних Ізраїлем, повідомив агентству Reuters чиновник.

Перший етап передбачає звільнення 33 ізраїльських заручників, включаючи всіх жінок, дітей та чоловіків віком від 50 років.

Переговори щодо реалізації другого етапу почнуться на 16-й день першого етапу, і очікується, що він включатиме звільнення всіх заручників, що залишилися, постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Очікується, що на третьому етапі будуть повернуті всі ті тіла загиблих, що залишилися, і почнеться відновлення Гази під наглядом Єгипту, Катару і Організації Обʼєднаних Націй.

Угода була досягнута внаслідок багатомісячних переговорів, що проходили за посередництва Єгипту та Катару за підтримки Сполучених Штатів, і було досягнуто безпосередньо перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа, яка відбулася 20 січня. У перемовинах брали участь офіційні особи як адміністрації Байдена, так і нової адміністрації Трампа.

Оновлено . Трамп уже привітав новину про досягнення угоди. «У нас є угода по заручникам на Близькому Сході. Їх швидко звільнять, – написав він на своїй платформі Truth Social. – Дякую!»

. Трамп уже привітав новину про досягнення угоди. «У нас є угода по заручникам на Близькому Сході. Їх швидко звільнять, – написав він на своїй платформі Truth Social. – Дякую!» Очікується, що угода зупинить бойові дії, а перемирʼя допоможе збільшити гуманітарну допомогу у секторі Газа.

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Контекст

Ізраїльські війська вторглися до Гази після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики під керівництвом ХАМАС прорвали загородження безпеки та увірвалися до ізраїльських поселень, вбивши 1200 солдатів та мирних жителів та захопивши понад 250 іноземних та ізраїльських заручників.

За даними міністерства охорони здоровʼя Гази, внаслідок ізраїльської кампанії в секторі Газа загинуло понад 46 000 людей, а прибережний анклав перетворився на руїну. Ізраїль, який втратив сотні солдатів у боях, заявляє, що вбив близько 20 000 палестинських бойовиків у Газі.

Конфлікт поширився на весь Близький Схід, і підтримувані Іраном довірені особи в Лівані, Іраку та Ємені атакували Ізраїль на знак солідарності з палестинцями. Угода була укладена після того, як Ізраїль убив головних лідерів ХАМАС та ліванської Хезболли.