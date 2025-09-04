В Париже 4 сентября состоялось заседание Коалиции желающих, где лидеры более 30 стран в формате офлайн и онлайн обсудили вопросы предоставления гарантий безопасности Украины. Ключевыми темами стали поддержка Украины на земле, море, в воздухе и киберпространстве, а также усиление давления на Россию. Forbes собрал главное о результатах встречи.

Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что основой безопасности Украины является сильная украинская армия. Он призвал страны Коалиции активизировать поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию, которая, по его словам, делает все, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну. Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за усилия, направленные на завершение войны, и отметил, что сейчас готовится 19-й пакет санкций Евросоюза, а Япония разрабатывает собственные санкционные шаги.

Позже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский добавил, что сегодня обсуждались новые санкции, а также вторичные специальные тарифы в торговле, которые могут способствовать усилению давления на Россию. Он подчеркнул, что базовая рамка гарантий безопасности уже сформирована, и сильная украинская армия есть и будет центральным элементом этих гарантий, что включает обеспечение оружием, финансирование, тренировку и развитие собственного производства вооружений. В настоящее время определяются страны, которые будут участвовать в реализации гарантий безопасности.

Зеленский отметил, что европейские производственные линии работают недостаточно эффективно, и призвал увеличить объемы и скорость поставки оружия, добавив, что почти 60% всего используемого в Украине оружия является отечественного производства. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в гарантиях безопасности Украины на долгосрочной основе и в ходе переговоров обсуждались различные опции, в том числе усиление санкционного давления.

«Президент Трамп очень недоволен тем, что Европа покупает российскую нефть. В частности, это касается двух стран – Венгрии и Словакии», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что после атак России на украинскую энергосистему Украина в ответ наносила удары по российским энергетическим объектам, которые приносят России доходы для закупки оружия. Именно тогда Венгрия и Словакия жаловались на Трампа, что действия Украины ограничивают их доступ к российской нефти.

«Таким образом, Украина применила собственный вид санкций. Я рад, что США открыто называют эти страны и указывают на их поддержку российской военной машины. Мы все вместе должны это остановить», – подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, рассматриваются новый формат защиты воздушного пространства и усиление противовоздушной обороны. «Если мы получим одобрительный сигнал от США, ведь многое в этом формате защиты неба зависит от них технически, мы будем готовы поделиться деталями», – заявил Зеленский. Он также отметил, что вопрос членства Украины в ЕС выделен как отдельный пункт в гарантиях безопасности.

Отдельно президент Украины отреагировал на недавнее предложение Владимира Путина провести встречу в Москве. По его словам, Россия делает все, чтобы отложить диалог между лидерами.

«Наши американские партнеры сообщили, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь избежать встречи, приглашаешь в Москву. Сам факт, что Россия заговорила о встрече, уже является определенным шагом. Однако мы пока не видим их реального желания завершить войну», – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «незыблемой преданности Украине» при поддержке президента США Дональда Трампа. Он заявил, что страны Коалиции готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления ее оборонных возможностей. Стармер также призвал усилить давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его прекратить боевые действия.

Макрон сообщил, что Коалиция, созданная 17 февраля в Париже, достигла формализации договоренностей. По его словам, 26 стран готовы предоставить военный контингент или средства обеспечения безопасности Украины на море и в воздухе. Макрон уточнил, что цель сил обеспечения безопасности – не воевать с Россией, а предотвратить возобновление боевых действий путем стратегического сдерживания. Место базирования контингента еще определяется, но вложения стран, в том числе США, европейских и азиатских государств, а также Канады уже проработаны.

Договоренности включают отсутствие ограничений на численность и возможности украинской армии, предоставление Украине возможностей для восстановления армии с целью стратегического сдерживания потенциальной агрессии, а также создания сил обеспечения безопасности с участием 26 стран. Макрон анонсировал дальнейшие переговоры между США и Россией, а также встречи президентов Украины и России в отдельности, а затем в четырехстороннем формате. При затягивании переговорного процесса будут введены новые санкции, согласованные с президентом США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что активно контактирует с Путиным и Зеленским для достижения мирного соглашения. Он отметил, что переговоры между лидерами пока невозможны, но выразил уверенность в будущем прогрессе.

Трамп разочарован продолжающимся конфликтом и считает, что его метод прямых переговоров за одним столом может сработать, хотя российско-украинский вопрос оказался сложнее, чем он ожидал.

Зеленский отверг идею территориальных уступок России, но допустил «корейский сценарий» при долгосрочной поддержке союзников.