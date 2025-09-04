У Парижі 4 вересня лідери понад 30 країн у форматі офлайн та онлайн взяли участь у засіданні «Коаліції охочих», де обговорили готовність кожної країни зробити внесок у гарантування безпеки України на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Учасники заявили про готовність постачати Україні ракети великої дальності для зміцнення її оборонних можливостей, повідомили в уряді Великої Британії.

Деталі

Зеленський наголосив, що лідери скоординували позиції щодо компонентів безпекових гарантій і висловив вдячність за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

«Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію», – написав президент. Зеленський також зазначив, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну.

Прем’єр-міністр Великої Британії привітав оголошення партнерів «Коаліції охочих» про постачання Україні ракет великої дальності, наголосивши на «непорушній відданості Україні» за підтримки президента США Дональда Трампа.

Він зазначив, що необхідно посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб змусити його припинити бойові дії. Наразі триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу, а також санкційні кроки розробляє Японія, додав Зеленський.

Окремо президент України подякував Дональду Трампу за зусилля, спрямовані на завершення війни, та готовність Сполучених Штатів надавати підтримку Україні. Зустріч «Коаліції охочих» стала платформою для обговорення останніх військових планів і підтвердження спільної мети – посилення підтримки України для забезпечення її безпеки та стійкості.

Контекст

На зустрічі у Вашингтоні 18 серпня за участі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та лідерів європейських країн ключовою темою стали гарантії безпеки для України. Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зазначила, що переговори почалися з розгляду безпекових гарантій, подібних до статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп повідомив, що учасники обговорили внесок європейських країн у гарантування безпеки України за координації Сполучених Штатів. Зеленський, зі свого боку, представив пакет пропозицій щодо закупівлі американської зброї на суму $90 млрд, який має стати частиною безпекових гарантій.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення війни Україна зможе укладати безпекові угоди не лише зі США та європейськими країнами, а й з іншими державами, і Вашингтон активно працює над цим. За даними The Wall Street Journal, Рубіо може очолити робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розроблятиме проєкт безпекових гарантій. Ці гарантії включатимуть військову присутність, системи протиповітряної оборони, постачання озброєнь та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела Bloomberg повідомили, що близько десяти країн готові направити свої війська до України як частину майбутньої мирної угоди. Зокрема, Велика Британія та Франція планують відправити сотні солдатів, які розміщуватимуться подалі від лінії фронту. Крім того, 20 серпня Трамп заявив, що США готові надати Україні авіаційну підтримку в разі укладення мирної угоди з Росією.