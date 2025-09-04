Forbes Digital підписка
Зеленский и Путин еще не готовы говорить, но «что-то произойдет» – Трамп

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает настаивать на мирном соглашении между Россией и Украиной, хотя личные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас невозможны. В интервью CBS News он отметил, что контактирует с обоими лидерами и «внимательно следит» за развитием ситуации.

  • «Я вижу, что происходит, говорю и с Путиным, и с Зеленским. Они еще не готовы, но что-нибудь произойдет. Мы это сделаем», – сказал президент США.
  • Трамп подчеркнул, что разочарован кровопролитием, но в то же время верит в возможность договоренностей. Он отметил, что его метод в дипломатии – собрать враждующие стороны в одной комнате и заставить их договориться в реальном времени под его руководством.
  • По словам президента США, подобная стратегия уже помогла ему урегулировать ряд международных конфликтов.
  • «Честно говоря, я думал, что российско-украинский вопрос будет одним из простейших, но он оказался даже сложнее некоторых других», – признал Трамп.

Контекст

В прошлом месяце перед встречей с Путиным на Аляске Трамп заявил, что его цель – «подготовить почву для следующей встречи». Трамп считает, что его мирные инициативы уже спасли «миллионы жизней», хотя аналитики отмечают, что большинство конфликтов, которые он приводит в пример, остаются нерешенными или не были полномасштабными войнами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок России, но не исключил «корейский сценарий», если у Украины будет долгосрочная поддержка союзников.

