Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает настаивать на мирном соглашении между Россией и Украиной, хотя личные переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас невозможны. В интервью CBS News он отметил, что контактирует с обоими лидерами и «внимательно следит» за развитием ситуации.

Подробности

«Я вижу, что происходит, говорю и с Путиным, и с Зеленским. Они еще не готовы, но что-нибудь произойдет. Мы это сделаем», – сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что разочарован кровопролитием, но в то же время верит в возможность договоренностей. Он отметил, что его метод в дипломатии – собрать враждующие стороны в одной комнате и заставить их договориться в реальном времени под его руководством.

По словам президента США, подобная стратегия уже помогла ему урегулировать ряд международных конфликтов.

«Честно говоря, я думал, что российско-украинский вопрос будет одним из простейших, но он оказался даже сложнее некоторых других», – признал Трамп.

Контекст

В прошлом месяце перед встречей с Путиным на Аляске Трамп заявил, что его цель – «подготовить почву для следующей встречи». Трамп считает, что его мирные инициативы уже спасли «миллионы жизней», хотя аналитики отмечают, что большинство конфликтов, которые он приводит в пример, остаются нерешенными или не были полномасштабными войнами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок России, но не исключил «корейский сценарий», если у Украины будет долгосрочная поддержка союзников.