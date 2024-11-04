Львов станет первым городом, где будут тестировать 5G – ЭП

Технология 5G в 10 раз быстрее 4G и обеспечивает обмен огромных объемов информации на сверхвысоких скоростях.

Первым городом, где состоится тестирование технологии 5G, станет Львов, сообщили собеседники ЭП на телеком-рынке. Если оборудование не повлияет на работу военных, проект масштабируется на Киев и Одессу.

Ключевые факты

Сразу после сообщения о начале тестирования 5G в пилотном режиме несколько собеседников сообщили, что первым городом, где состоится это тестирование, станет именно Львов.

О полноценном запуске сети во Львове, Киеве и Одессе пока речь не идет, вероятнее всего, развертывание новой технологии будет сначала осуществляться на нескольких базовых станциях, а не охватывать весь город.

«Развертывание сети начинается с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования пользователи смогут подключиться к сети 5G», – пояснил телекоммуникационный эксперт Роман Химич.

Контекст

5G сейчас функционирует уже более чем в 90 странах мира. ЕС планирует обеспечить этой технологией все города и главные дороги к 2025 году. Украина адаптирует правила распределения радиочастот, чтобы они соответствовали европейским нормам с целью дальнейшей евроинтеграции.

Технология позволит автоматизировать производство на заводах через различные системы управления, усовершенствовать медицинские технологии через телемедицину, стимулировать развитие умных городов благодаря, например, анализу движения транспорта для уменьшения пробок. 5G способствует развитию виртуальной и дополненной реальности, предоставляя новый опыт и восприятие в процессе.

1 ноября стало известно, что Кабинет Министров принял изменения в постановление №1340 «Об утверждении плана распределения и использования радиочастотного спектра в Украине», чтобы развернуть пилотный проект по внедрению 5G в первом украинском городе. Это шаг для полноценного запуска 5G в Украине в будущем, а также один из пунктов стратегии развития телекома до 2030 года.

Запуск 5G на всей территории страны пока невозможен из-за военного положения, поэтому в течение двух лет будет производиться тестовое использование оборудования и проверяться совместимость сетей 5G с военным оборудованием, пояснили в Минцифре.