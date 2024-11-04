Львів стане першим містом, де тестуватимуть 5G – ЕП

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях.

Першим містом, де відбудеться тестування технології 5G, стане Львів, повідомили співрозмовники ЕП на телеком-ринку. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.

Ключові факти

Одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі декілька співрозмовників видання повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане саме Львів.

Про повноцінний запуск мережі у Львові, Києві та Одесі наразі не йдеться, найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.

«Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G», – пояснив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Контекст

5G зараз функціонує вже в понад 90 країнах світу. ЄС планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

Технологія дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів. 5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі.

1 листопада стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №1340 «Про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні», щоб розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті. Це крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року.

Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитись тестове використання обладнання та перевірятись сумісність мереж 5G з військовим обладнанням, пояснили в Мінцифри.