Американская компания Mars, специализирующаяся на производстве сладостей и закусок, вскоре получит разрешение от Европейского Союза на покупку Kellanova – владельца бренда Pringles – за $36 млрд. Об этом 7 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Это соглашение станет одним из самых больших слияний в секторе, объединив под одной крышей известные бренды, такие как M&Ms, Snickers, Whiskas, а также Pringles, Pop-Tarts и Kellogg's. В Соединенных Штатах регуляторы уже одобрили операцию без каких-либо дополнительных требований.

Еврокомиссия, ранее беспокоившаяся о потенциальном повышении цен и усилении влияния Mars в переговорах с розничными сетями, теперь не видит достаточных правовых оснований для требования уступок от компании, пишет Reuters.

Официальное решение ЕС планируется огласить до 19 декабря.

Аналитики NielsenIQ оценивают, что после слияния новая компания будет контролировать около 12% рынка сладостей и снеков в США.

Контекст

В августе компания Mars заключила соглашение о приобретении производителя снеков Kellanova за сумму, близкую к $36 млрд.

Акционеры Kellanova получат по $83,5 за каждую акцию в виде наличных денег.

Благодаря этой сделке Mars сможет выйти на новые перспективные сегменты рынка закусок. К портфелю Mars, который насчитывает 15 брендов, добавятся два новых – Pringles и Cheez-It.

Кроме того, операция расширит линейку здоровых и полезных снеков Mars Health & Wellness Snacking за счет таких продуктов, как RXBAR и NutriGrain. Соглашение охватывает все бренды, активы и операции Kellanova, включая закуски, хлопья, лапшу и замороженные завтраки. Один из крупнейших инвестиционных банков мира, американский Goldman Sachs, получит $92 млн за консультации Kellanova по этой продаже.