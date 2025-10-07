Американская компания Mars, специализирующаяся на производстве сладостей и закусок, вскоре получит разрешение от Европейского Союза на покупку Kellanova – владельца бренда Pringles – за $36 млрд. Об этом 7 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.
Подробности
- Это соглашение станет одним из самых больших слияний в секторе, объединив под одной крышей известные бренды, такие как M&Ms, Snickers, Whiskas, а также Pringles, Pop-Tarts и Kellogg's. В Соединенных Штатах регуляторы уже одобрили операцию без каких-либо дополнительных требований.
- Еврокомиссия, ранее беспокоившаяся о потенциальном повышении цен и усилении влияния Mars в переговорах с розничными сетями, теперь не видит достаточных правовых оснований для требования уступок от компании, пишет Reuters.
- Официальное решение ЕС планируется огласить до 19 декабря.
- Аналитики NielsenIQ оценивают, что после слияния новая компания будет контролировать около 12% рынка сладостей и снеков в США.
Контекст
В августе компания Mars заключила соглашение о приобретении производителя снеков Kellanova за сумму, близкую к $36 млрд.
Акционеры Kellanova получат по $83,5 за каждую акцию в виде наличных денег.
Благодаря этой сделке Mars сможет выйти на новые перспективные сегменты рынка закусок. К портфелю Mars, который насчитывает 15 брендов, добавятся два новых – Pringles и Cheez-It.
Кроме того, операция расширит линейку здоровых и полезных снеков Mars Health & Wellness Snacking за счет таких продуктов, как RXBAR и NutriGrain. Соглашение охватывает все бренды, активы и операции Kellanova, включая закуски, хлопья, лапшу и замороженные завтраки. Один из крупнейших инвестиционных банков мира, американский Goldman Sachs, получит $92 млн за консультации Kellanova по этой продаже.
