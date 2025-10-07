Американська компанія Mars, яка спеціалізується на виробництві солодощів та закусок, незабаром отримає дозвіл від Європейського Союзу на покупку Kellanova – власника бренду Pringles – за $36 млрд. Про це 7 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.
Деталі
- Ця угода стане одним з найбільших злиттів у секторі, обʼєднавши під одним дахом відомі бренди, такі як M&Ms, Snickers, Whiskas, а також Pringles, Pop-Tarts та Kellogg’s. У Сполучених Штатах регулятори вже схвалили операцію без будь-яких додаткових вимог.
- Єврокомісія, яка раніше турбувалася про потенційне підвищення цін і посилення впливу Mars у переговорах з роздрібними мережами, тепер не вбачає достатніх правових підстав для вимагання поступок від компанії, пише Reuters.
- Офіційне рішення ЄС планується оголосити до 19 грудня.
- Аналітики NielsenIQ оцінюють, що після злиття нова компанія контролюватиме приблизно 12% ринку солодощів і снеків у США.
Контекст
У серпні компанія Mars уклала угоду про придбання виробника снеків Kellanova за суму, близьку до $36 млрд.
Акціонери Kellanova отримають по $83,5 за кожну акцію у вигляді готівки.
Завдяки цій угоді Mars зможе вийти на нові перспективні сегменти ринку закусок. До портфеля Mars, який наразі налічує 15 брендів, додадуться два нові – Pringles та Cheez-It.
Крім того, операція розширить лінійку здорових та корисних снеків Mars Health & Wellness Snacking за рахунок таких продуктів, як RXBAR і NutriGrain. Угода охоплює всі бренди, активи та операції Kellanova, включаючи закуски, пластівці, локшину й заморожені сніданки. Один із найбільших інвестиційних банків світу, американський Goldman Sachs, отримає $92 млн за консультації Kellanova щодо цього продажу.
