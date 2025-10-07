Американська компанія Mars, яка спеціалізується на виробництві солодощів та закусок, незабаром отримає дозвіл від Європейського Союзу на покупку Kellanova – власника бренду Pringles – за $36 млрд. Про це 7 жовтня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Ця угода стане одним з найбільших злиттів у секторі, обʼєднавши під одним дахом відомі бренди, такі як M&Ms, Snickers, Whiskas, а також Pringles, Pop-Tarts та Kellogg’s. У Сполучених Штатах регулятори вже схвалили операцію без будь-яких додаткових вимог.

Єврокомісія, яка раніше турбувалася про потенційне підвищення цін і посилення впливу Mars у переговорах з роздрібними мережами, тепер не вбачає достатніх правових підстав для вимагання поступок від компанії, пише Reuters.

Офіційне рішення ЄС планується оголосити до 19 грудня.

Аналітики NielsenIQ оцінюють, що після злиття нова компанія контролюватиме приблизно 12% ринку солодощів і снеків у США.

Контекст

У серпні компанія Mars уклала угоду про придбання виробника снеків Kellanova за суму, близьку до $36 млрд.

Акціонери Kellanova отримають по $83,5 за кожну акцію у вигляді готівки.

Завдяки цій угоді Mars зможе вийти на нові перспективні сегменти ринку закусок. До портфеля Mars, який наразі налічує 15 брендів, додадуться два нові – Pringles та Cheez-It.

Крім того, операція розширить лінійку здорових та корисних снеків Mars Health & Wellness Snacking за рахунок таких продуктів, як RXBAR і NutriGrain. Угода охоплює всі бренди, активи та операції Kellanova, включаючи закуски, пластівці, локшину й заморожені сніданки. Один із найбільших інвестиційних банків світу, американський Goldman Sachs, отримає $92 млн за консультації Kellanova щодо цього продажу.