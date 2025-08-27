Россия в ночь на 27 августа ударила беспилотниками по объектам энергетической и газотранспортной систем в шести регионах Украины. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Подробности

Под удар попали объекты в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

В настоящее время идет оценка масштабов повреждений. На местах попаданий работают аварийные и спасательные службы. Около часа ночи в результате атаки дронов в Сумах было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций, что привело к отключению электроснабжения значительной части города и промышленных потребителей.

В Полтавской области российские силы целенаправленно атаковали газотранспортную инфраструктуру, нанеся серьезные повреждения.

Энергетики и газовики работают над скорейшим восстановлением энерго- и газоснабжения.

В Министерстве энергетики отметили, что эти атаки являются частью сознательной политики России, направленной на уничтожение гражданской инфраструктуры Украины перед началом отопительного сезона. Такие действия расцениваются как очередное проявление энергетического террора против мирного населения.

Контекст

В ночь на 27 августа (с 20:30 26 августа) враг совершил атаку, использовав 95 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, запущенные с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированная территория Крыма), сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 09:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 74 вражеских БПЛА типа Shahed и других имитаторов на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 21 беспилотника по девяти объектам.