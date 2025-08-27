Росія в ніч на 27 серпня вдарила безпілотниками по об’єктах енергетичної та газотранспортної систем у шести регіонах України. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Деталі

Під удар потрапили об’єкти у: Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень. На місцях влучань працюють аварійні та рятувальні служби. Близько першої години ночі внаслідок атаки дронів у Сумах було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій, що призвело до відключення електропостачання значної частини міста та промислових споживачів.

На Полтавщині російські сили цілеспрямовано атакували газотранспортну інфраструктуру, спричинивши серйозні пошкодження.

Енергетики та газовики працюють над якнайшвидшим відновленням енерго- та газопостачання.

У Міністерстві енергетики зазначили, що ці атаки є частиною свідомої політики Росії, спрямованої на знищення цивільної інфраструктури України перед початком опалювального сезону. Такі дії розцінюються як черговий прояв енергетичного терору проти мирного населення.

Контекст

У ніч на 27 серпня (з 20:30 26 серпня) ворог здійснив атаку, використавши 95 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори, запущені з напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупована територія Криму), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 74 ворожих БПЛА типу Shahed та інших імітаторів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовано влучання 21 безпілотника по дев’яти об’єктах.