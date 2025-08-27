Россия разрушила обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области, но работники не пострадали. Об этом говорится в сообщении компании от 27 августа.

Подробности

«Здание разрушено, оборудование получило значительные повреждения. Все работники смены уцелели. Пожар был ликвидирован спасателями», – сообщили в компании.

В ДТЭК отмечают, что это не первый масштабный удар по фабрике, которая поставляла уголь тепловой генерации Украины. Обогатительные мощности предприятия выведены из строя, а работа полностью остановлена.

Контекст

В 2024 году Россия совершила 13 масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, серьезно повредив теплоэлектростанции «ДТЭК Энерго». С начала полномасштабного вторжения ТЭС компании подверглись 205 ударам врага. В результате атак 56 энергетиков были ранены, четверо погибли.

Для возобновления работы «ДТЭК Энерго» инвестировала 3,6 млрд грн в ремонт теплоэлектростанций и 7,5 млрд грн в развитие угледобычи в Украине.