Налоговая выиграла суд у Южного ГОКа. Предприятие должно уплатить в бюджет 3,7 млрд грн

Верховный Суд обязал АО «Южный горно-обогатительный комбинат» уплатить в бюджет 3,7 млрд грн. Речь идет о налогах и штрафах за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов кипрским фирмам. Суд поддержал позицию налоговой, удовлетворив кассационную жалобу, сообщил 23 апреля глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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В ходе проверки налоговая обнаружила, что в течение трех лет ЮГОК перечислил дивиденды 12 акционерам – резидентам Кипра. Общая сумма – 29,8 млрд грн, отметил Кравченко.

По его словам, при выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения – 5%, в бюджет уплачено 1,49 млрд грн.

«Проверка показала, что эти кипрские компании «технические». Вырученные средства оперативно перечислялись компаниям – резидентам Нидерландов. Следовательно, кипрские компании не являются бенефициарными собственниками дохода, льготное налогообложение – незаконно», – отметил глава ГНС.

Налоговики доначислили основной платеж – 2,98 млрд грн и штрафы – 0,8 млрд грн. Позицию налоговой общество обжаловало в суде. Однако Верховный Суд поставил точку в судебной волоките, отменив решение двух первых инстанций.

У предприятия после обнародования решения суда будет 10 дней, чтобы уплатить в бюджет соответствующие средства, отмечается в сообщении налоговой. В случае неуплаты через суд будут заблокированы счета и арестовано имущество на сумму задолженности.

Контекст

Южный ГОК (Кривой Рог) – один из основных производителей железорудного сырья в Украине. Специализируется на добыче и обогащении бедных железистых кварцитов для получения железорудного концентрата (67,7% железа). Производственные мощности комбината: 29 млн т сырой руды и 11 млн т концентрата в год. Контрольный пакет акций Южного ГОКа принадлежит нидерландской Mrtinvest BV, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

Доход предприятия по результатам 2024 года – 19,2 млрд грн (в 2023-м – 6,6 млрд), чистая прибыль – 2 млрд грн (в 2023-м чистый убыток – 6,9 млрд грн), свидетельствуют данные YouСontrol.