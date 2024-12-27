Почти половина украинцев считают, что победа Трампа на выборах приближает мир – опрос

Почти половина украинцев (45%) считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приближает мир в Украине, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2-17 декабря.

Ключевые факты

Согласно опросу, 15% респондентов верят, что мир становится гораздо ближе, остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

О том, что мир, напротив, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном удалении – 5%, о некотором – 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться.

Инфографика: КМИС

На вопрос о том, может ли при президенте Трампе Украина рассчитывать на справедливый мир, 7% ответили, что мир может быть полностью справедлив для Украины, и только 11% считают, что мир будет полностью несправедлив для Украины. Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины, или, наоборот, больше выполнения требований России.

В общей сложности 23% украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедлив для Украины. Считается, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%. Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России, и трудно сказать, чего именно будет больше. Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

Инфографика: КМИС

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, даже сейчас около 80% украинцев верят в возможность успеха в войне в случае должной поддержки от западных союзников, однако есть острое ощущение несвоевременной и недостаточной отправки оружия.

Методология

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины. Было опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории, контролируемой правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких до 5%.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США.

16 декабря Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в вопросе урегулирования войны в Украине. Трамп обещал прекратить войну в Украине со своего первого дня в должности, но пока не представил четкий мирный план.

Ранее опрос агентства Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» показал рост популярности будущего главы Белого дома Трампа среди украинцев до 44,6%.