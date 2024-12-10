Довіра українців до обраного президента США Дональда Трампа зросла – опитування

На тлі падіння довіри до діючого президента США Джо Байдена (з 82% до 55,2%) популярність майбутнього голови Білого дому Дональда Трампа серед українців зросла до 44,6%. Про це свідчать результати опитування агенції Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа», яке проводилося серед українців 15-27 листопада.

Ключові факти

Обраний президент США Дональд Трамп має високий рівень довіри серед українців з огляду на аналогічні рейтинги довіри в країнах Європи, зазначили автори дослідження. Наприклад, у Франції Трампу довіряло 16%, у Британії 30%, найприхильнішою виглядає лише Угорщина з довірою в 37%, що все одно менше рівня довіри серед українців – 44,6%.

Імовірно, за таким результатом стоїть очікування від нової адміністрації США чіткішої й рішучішої політики щодо України. Не виключено, що частина опитаних повʼязують певні сподівання з відновленням миру в Україні, на чому Трамп робив акцент у ході виборчої кампанії, йдеться у коментарі до результатів опитування.

На високій довірі Трампа могло позначитися і розчарування в чинному президентові США, щодо якого зафіксоване значне падіння показника. За результатами торішнього опитування, беззаперечним лідером симпатій був чинний президент з показником 78,1%. Лідеру Республіканської партії віддали перевагу лише 10,1% респондентів.

Загалом довіра українців до західних лідерів впала, свідчить опитування. Більшість українців (57,2%) вважає, що партнери роблять недостатньо задля перемоги України. Майже 40% переконані, що партнери роблять задля нашої перемоги все можливе.

Лідерами суспільної довіри серед українців стали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Польщі Анджей Дуда – у них фактично однакові показники (65%). На третьому місці премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо (майже 60%). Дещо відстає від нього президент Франції Еммануель Макрон (58,4%). На пʼятій позиції – президентка Молдова Мая Санду (57,3%).

Дослідження було проведено ТОВ «ІНФО САПІЄНС» на замовлення Центру «Нова Європа» у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна населенню України віком 16+ за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.

Контекст

7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. 8 грудня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.

Він полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.

Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.