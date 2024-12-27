Майже половина українців вважають, що перемога Трампа на виборах наближує мир – опитування

Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США наближує мир в Україні, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 2-17 грудня.

Ключові факти

Згідно з опитуванням, 15% респондентів вірять, що мир стає значно ближчим, решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися.

Інфографіка: КМІС

На запитання про те, чи при президентові Трампі Україна може розраховувати на справедливий мир, 7% відповіли, що мир може бути повністю справедливий для України, і лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України. Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками і питання більше в пропорції – чи буде більше виконання вимог України, чи, навпаки, більше виконання вимог Росії.

Загалом 23% українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%. Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Інфографіка: КМІС

За словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, навіть зараз близько 80% українців вірять у можливість успіху у війні у разі належної підтримки від західних союзників, проте є гостре відчуття несвоєчасного та недостатнього надсилання зброї.

Методологія

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України. Було опитано 985 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

16 грудня Трамп заявив про «невеликий прогрес» у питанні врегулювання війни в Україні. Трамп обіцяв припинити війну в Україні зі свого першого дня на посаді, але поки не представив чіткого мирного плану.

Раніше опитування агенції Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа» показало зростання популярності майбутнього голови Білого дому Трампа серед українців до 44,6%.