Вступление в НАТО при оккупации части территорий поддерживают 47% украинцев – опрос

Поддержка вступления Украины в НАТО, если часть территорий останется оккупированной Россией, выросла до 47%, то есть на 14 процентных пунктов по сравнению с июнем 2023 года. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенный с 29 ноября по 14 декабря.

Ключевые факты

По сравнению с июнем 2023 года доля респондентов, готовых поддержать вступление Украины в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, возросла до 47% опрошенных. Не готовы поддержать вступление в НАТО, если часть территории Украины будет оккупирована, 36%, что на 16 процентных пунктов меньше, чем в 2023 году.

Чаще о неготовности поддержать вступление в НАТО, если часть украинских территорий останется оккупированной, сообщали: респонденты старше 50 лет (40%); опрошенные, которые до полномасштабного вторжения прожили в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, живущие за чертой бедности (46%); украинцы, у которых есть близкие на временно оккупированных территориях (42%).

Инфографика: Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива

По мнению 55% опрошенных, лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО. Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Среди оборонных стратегий, которые могут быть эффективными для защиты от повторного нападения России, опрошенные считают наиболее эффективными вступление в НАТО (60%) и восстановление ядерного статуса государства (39%). Наименее эффективной, по мнению респондентов, является создание демилитаризованной зоны на линии столкновения независимо от того, чьи войска будут вовлечены в ее контроль.

Согласно опросу, поддержка вступления в ЕС достигла рекордного уровня за весь период мониторинга Фонда «Демократические инициативы»: 69% опрошенных поддерживают европейскую интеграцию Украины, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержало 18% респондентов.

Инфографика: Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива

Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Евросоюз по сравнению с респондентами старше 50 лет. Опрошенные, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.

Методология

Опрос проводился методом face-to-face, участие приняли 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Контекст

Украина рассматривает членство в НАТО как лучшую гарантию своей будущей безопасности. Согласно ст. 5 Пакта о взаимной обороне НАТО члены соглашаются рассматривать нападение на одного как нападение на всех и приходить друг другу на помощь. Приглашение Украины в НАТО – первый пункт Плана победы, который президент Владимир Зеленский в конце сентября представил в США и презентовал в Верховной Раде.

Хотя НАТО заявило, что Украина присоединится к Альянсу и путь страны «необратим», оно пока не направило приглашение и не установило сроки членства.