Мэра Стамбула и оппонента Эрдогана задержали. Лира рухнула, в стране блокируют соцсети

В Турции полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ключевого оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет Reuters 19 марта. Задержание Имамоглу повлекло за собой серьезные потрясения на финансовых рынках страны, турецкая лира обрушилась до исторического минимума, пишет Bloomberg . На фоне задержания в стране заблокирован ряд соцсетей.

Подробности

Задержание последовало после обыска в его доме, связанного с расследованием коррупции, пишут местные СМИ.

Помощник мэра анонимно сообщил, что Имамоглу находится в отделении полиции. По данным BBC, прокуратура Стамбула выдала ордера на арест более 100 человек, включая Имамоглу, из-за подозрений в коррупции.

Его и других обвиняют в создании преступной организации, вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и манипуляциях с тендерами. Прокуратура считает Имамоглу главой этой организации.

Экрем Имамоглу разместил видео в X, в котором назвал свое задержание «нападением на выбор народа».

После новостей об аресте турецкая лира обрушилась до исторического минимума, что вынудило государственные банки срочно продать около $8 млрд для стабилизации валюты.

Фондовый рынок пережил резкое падение, из-за чего торговлю акциями пришлось приостановить, а стоимость государственных облигаций снизилась, поскольку инвесторы начали их распродавать, повышая расходы на заимствования для Турции.

Перед задержанием турецкие власти упразднили университетский диплом Имамоглу, что может стать юридическим основанием для устранения его с политической арены и сделать невозможным участие в президентских выборах 2028 года против Эрдогана.

Между тем, по данным интернет-обсерватории Netblocks, в Турции частично заблокировали доступ к ряду соцсетей, таким как X, YouTube, Instagram и TikTok.

Контекст

Экрема Имамоглу дважды выбирали мэром Стамбула – в 2019 и 2023 годах, когда он победил кандидатов от правящей консервативной Партии справедливости и развития, возглавляемой Реджепом Эрдоганом. Интересно, что сам президент Турции начал свою политическую карьеру с поста мэра этого мегаполиса в 1990-х годах.

В 2022 году турецкий суд приговорил Имамоглу к двум годам и семи месяцам заключения за оскорбление членов Центральной избирательной комиссии и запретил ему баллотироваться на выборах.

В воскресенье его должны были официально выдвинуть кандидатом в президенты от Республиканской народной партии – главной оппозиционной силы Турции.