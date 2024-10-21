Сеть «Аврора» инвестирует в частично разрушенный склад под Киевом $63 млн

Сеть мультимаркетов «Аврора» планирует вложить $63 млн в восстановление двух очередей частично разрушенного логистического комплекса, ранее принадлежавшего ООО «Вест Гейт Логистик» из группы Dragon Capital. Об этом сообщил Forbes Ukraine СEO «Авроры» Тарас Панасенко.

Подробности

Стоимость строительства одного квадратного метра в этом комплексе составляет около $700, говорит Панасенко. Соответственно, отстроить первую очередь будет стоить $28 млн, а вторую – $35 млн, совокупно – около $63 млн, подсчитал он.

будет стоить $28 млн, а – $35 млн, совокупно – около $63 млн, подсчитал он. По словам Панасенко, сейчас продолжаются проектные работы, а отстроенную первую очередь логистического комплекса планируют сдать в эксплуатацию «примернодо конца 2025 года».

Контекст

ООО «Выгодная покупка», являющееся оператором сети мультимаркетов «Аврора», 21 августа завершило сделку по приобретению имущественного комплекса, ранее принадлежавшего ООО «Вест Гейт Логистик» из группы Dragon Capital. Это логистический комплекс West Gate Logistic под Киевом, состоявший из двух зданий. Меньшее по площади действующее, большее – разрушено в результате боевых действий.

Перешедший в собственность «Авроры» комплекс включает земельный участок площадью 14,4 га, офисные и складские помещения площадью примерно 7000 кв. м, разрушенное помещение площадью 90 000 кв. м. Этот комплекс является одним из самых больших складских объектов в Киевской области.

«Мы выбрали именно этот объект для приобретения, поскольку он хорошо подходит нам по размерам и расположению и в будущем позволит быстрее и качественнее доставлять товары в Киев и его окрестности», – рассказывал Forbes Ukraine в августе 2024 года Тарас Панасенко.