Мережа «Аврора» інвестує в частково зруйнований склад під Києвом $63 млн

Мережа мультимаркетів «Аврора» планує вкласти $63 млн у відбудову двох черг частково зруйнованого логістичного комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Про це повідомив Forbes Ukraine СEO «Аврори» Тарас Панасенко.
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Деталі
- Вартість будівництва одного квадратного метра в цьому комплексі складає приблизно $700, каже Панасенко. Відповідно, відбудувати першу чергу коштуватиме $28 млн, а другу – $35 млн, сукупно – близько $63 млн, підрахував він.
- За словами Панасенка, зараз тривають проєктні роботи, а відбудовану першу чергу логістичного комплексу планують здати в експлуатацію «приблизно до кінця 2025 року».
Контекст
ТОВ «Вигідна покупка», що є оператором мережі мультимаркетів «Аврора», 21 серпня завершило угоду з придбання майнового комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Це логістичний комплекс West Gate Logistic під Києвом, що складався з двох будівель. Менша за площею працює, більша – зруйнована через бойові дії.
Комплекс, який перейшов у власність «Аврори», включає земельну ділянку площею 14,4 га, офісні та складські приміщення площею приблизно 7000 кв. м, зруйноване приміщення площею 90 000 кв. м. Цей комплекс є одним із найбільших складських обʼєктів у Київській області.
«Ми обрали саме цей обʼєкт для придбання, оскільки він гарно підходить нам за розмірами та розташуванням і в майбутньому дасть змогу швидше та якісніше доставляти товари до Києва та його околиць», – розповідав Forbes Ukraine у серпні 2024 року Тарас Панасенко.
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