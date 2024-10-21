Мережа «Аврора» інвестує в частково зруйнований склад під Києвом $63 млн

Мережа мультимаркетів «Аврора» планує вкласти $63 млн у відбудову двох черг частково зруйнованого логістичного комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Про це повідомив Forbes Ukraine СEO «Аврори» Тарас Панасенко.

Деталі

Вартість будівництва одного квадратного метра в цьому комплексі складає приблизно $700, каже Панасенко. Відповідно, відбудувати першу чергу коштуватиме $28 млн, а другу – $35 млн, сукупно – близько $63 млн, підрахував він.

коштуватиме $28 млн, а – $35 млн, сукупно – близько $63 млн, підрахував він. За словами Панасенка, зараз тривають проєктні роботи, а відбудовану першу чергу логістичного комплексу планують здати в експлуатацію «приблизно до кінця 2025 року».

Контекст

ТОВ «Вигідна покупка», що є оператором мережі мультимаркетів «Аврора», 21 серпня завершило угоду з придбання майнового комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. Це логістичний комплекс West Gate Logistic під Києвом, що складався з двох будівель. Менша за площею працює, більша – зруйнована через бойові дії.

Комплекс, який перейшов у власність «Аврори», включає земельну ділянку площею 14,4 га, офісні та складські приміщення площею приблизно 7000 кв. м, зруйноване приміщення площею 90 000 кв. м. Цей комплекс є одним із найбільших складських обʼєктів у Київській області.

«Ми обрали саме цей обʼєкт для придбання, оскільки він гарно підходить нам за розмірами та розташуванням і в майбутньому дасть змогу швидше та якісніше доставляти товари до Києва та його околиць», – розповідав Forbes Ukraine у серпні 2024 року Тарас Панасенко.