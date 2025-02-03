Инвестиции Meta в VR и AR превысят в этом году $100 млрд. Марк Цукерберг делает ставку на смарт-очки

Американский техногигант Meta продолжит инвестировать в виртуальную (VR) и дополненную реальность (AR). К концу 2025 года инвестиции компании в это направление превысят $100 млрд, пишет Financial Times . Гендиректор Meta Марк Цукерберг назвал 2025-й «определяющим годом» для ее смарт-очков.

Подробности

В 2024 году Meta вложила рекордные $19,9 млрд в подразделение Reality Labs, занимающееся разработкой VR-гарнитур Quest и смарт-очков Ray-Ban Meta. В целом инвестиции Meta в Reality Labs уже превысили $85 млрд.

Несмотря на значительные финансовые потери, это направление остается приоритетным для Цукерберга, рассматривающего AR-очки как потенциальную замену смартфонам.

Meta работает над созданием умных очков, интегрирующих цифровой контент в реальный мир. В сентябре 2024 года компания представила прототип под кодовым названием Orion (на фото), который должен конкурировать с аналогичными разработками Apple и Google.

Спрос на смарт-очки растет: в 2024 году Meta продала 1 млн устройств Ray-Ban Meta. В 2025 году компания планирует выпустить новую версию очков со встроенным дисплеем и функциями искусственного интеллекта.

Несмотря на огромные расходы, Reality Labs постепенно увеличивает доходы. В 2024 году подразделение заработало $2,1 млрд (+13% к предыдущему году), хотя операционные убытки достигли рекордных $17,7 млрд.

VR-гарнитуры Quest, хотя и остаются важным продуктом Meta, пока не стали массовыми – общие продажи оцениваются в 30 млн единиц.

Контекст

В течение многих лет Apple пыталась создать более легкую версию устройства дополненной реальности – что-то, что можно было бы носить целый день и потенциально заменить iPhone. Между тем Meta добилась успеха с более упрощенной формулой. Ее очки за $299, созданные в партнерстве с Luxottica Group SpA, не являются настоящими очками дополненной реальности, они не накладывают информацию на стекло. Но они позволяют пользователям снимать видео, принимать телефонные звонки и запрашивать помощника на основе ИИ.

Meta вложила в Reality Labs более $85 млрд, в то время как Amazon потратила более $40 млрд на голосовые технологии, а Apple – $20–30 млрд на Vision Pro.

Компания остается прибыльной благодаря рекламному бизнесу. В 2024 году чистый доход Meta вырос на 60%, до $62,4 млрд. Это позволяет Цукербергу продолжать инвестировать в новые платформы ИИ, которые, по его мнению, могут в будущем заменить традиционные мобильные устройства.