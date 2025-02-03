Інвестиції Meta у VR та AR перевищать цьогоріч $100 млрд. Марк Цукерберг робить ставку на смарт-окуляри

Американський техногігант Meta продовжить інвестувати у віртуальну (VR) та доповнену реальність (AR). До кінця 2025 року інвестиції компанії у цей напрямок перевищать $100 млрд, пише Financial Times . Гендиректор Meta Марк Цукерберг назвав 2025-й «визначальним роком» для її смарт-окулярів.

Деталі

У 2024 році Meta вклала рекордні $19,9 млрд у підрозділ Reality Labs, який займається розробкою VR-гарнітур Quest і смарт-окулярів Ray-Ban Meta. Загалом інвестиції Meta в Reality Labs уже перевищили $85 млрд.

Попри значні фінансові втрати, цей напрямок залишається пріоритетним для Цукерберга, який розглядає AR-окуляри як потенційну заміну смартфонам.

Meta працює над створенням розумних окулярів, що інтегрують цифровий контент у реальний світ. У вересні 2024 року компанія представила прототип під кодовою назвою Orion (на фото), який має конкурувати з аналогічними розробками Apple та Google.

Попит на смарт-окуляри зростає: у 2024 році Meta продала 1 млн пристроїв Ray-Ban Meta. У 2025-му компанія планує випустити нову версію окулярів із вбудованим дисплеєм та функціями штучного інтелекту.

Попри величезні витрати, Reality Labs поступово нарощує доходи. У 2024 році підрозділ заробив $2,1 млрд (+13% до попереднього року), хоча операційні збитки сягнули рекордних $17,7 млрд.

VR-гарнітури Quest, хоча й залишаються важливим продуктом Meta, поки що не стали масовими – загальні продажі оцінюються у 30 млн одиниць.

Контекст

Протягом багатьох років Apple намагалася створити легшу версію пристрою доповненої реальності – щось, що можна було би носити цілий день та потенційно замінити iPhone. Тим часом Meta досягла успіху з більш спрощеною формулою. Її окуляри за $299, створені в партнерстві з Luxottica Group SpA, не є справжніми окулярами доповненої реальності, вони не накладають інформацію на скло. Але вони дають можливість користувачам знімати відео, приймати телефонні дзвінки та запитувати помічника на основі ШІ.

Meta вклала у Reality Labs понад $85 млрд, тоді як Amazon витратила понад $40 млрд на голосові технології, а Apple – $20–30 млрд на Vision Pro.

Компанія залишається прибутковою завдяки рекламному бізнесу. У 2024 році чистий дохід Meta зріс на 60%, до $62,4 млрд. Це дозволяє Цукербергу продовжувати інвестувати в нові ШІ-платформи, які, на його думку, можуть у майбутньому замінити традиційні мобільні пристрої.