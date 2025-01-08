Меньше фактчекинга, больше дезинформации? Meta ослабляет модерацию контента в Facebook и Instagram. Что это значит для бизнеса Марка Цукерберга? Разбор от Politico и The Wired

7 января корпорация Meta сообщила , что отказывается от фактчекинга независимыми модераторами и вводит модель заметок сообщества. Также Meta переносит штаб-квартиру в Техас и меняет фокус на свободу слова в связи с политикой новой администрации Дональда Трампа. Почему Meta идет на сознательный риск, отказываясь от борьбы с дезинформацией? Forbes пересказывает главные тезисы от The Wired и Politico .

Изменения в политике контент-модерации

Meta разрешит больше высказываний, упразднив ограничения на некоторые чувствительные темы. В то же время компания сосредоточится на незаконных и серьезных нарушениях, не уточняя каких именно. Пользователи Facebook и Instagram смогут видеть больше политического контента, если этого захотят, ведь Meta будет использовать более персонализированный подход.

Старая модель фактчекинга превратилась в инструмент цензуры, говорит Джоэл Каплан, главный политический советник Meta. «Мы хотим вернуться к основному нашему обязательству – способствовать свободному выражению мнений», – объяснил он.

Meta внедряет новую систему заметок сообщества (Community Notes), схожую по своим принципам с платформой X (бывший Twitter). Она позволяет пользователям самостоятельно добавлять контекст к потенциально обманчивым постам. «Заметки сообщества будут требовать согласования между людьми с разными взглядами, чтобы предотвратить предвзятые оценки», – отметил Каплан.

Meta также упраздняет ряд ограничений на темы, которые являются частью общественного дискурса: иммиграция, гендерная идентичность и религия. «Неправильно, когда то, что можно сказать в Конгрессе, не разрешено на наших социальных платформах», – добавляет Каплан.

Путь к дезинформации

После объявления Meta об отмене партнерств по фактчекингу, реакции общества поляризовались. Правые восприняли это как победу свободы слова, а левые считают это дорогой к доминированию дезинформации.

«Решение Meta не проверять фактаж в сообщениях пользователей – подарок для Дональда Трампа и экстремистов по всему миру, – пишет Николь Гилл в заявлении от AccountableTech. – Четыре года назад Facebook заблокировал Трампа за подстрекательство к насильственному мятежу, который привел к гибели пяти человек и нарушил нашу демократию». Он уверен, что Цукерберг открывает шлюзы для распространения ненависти, дезинформации и теорий заговора, провоцирующих насилие в мире.

Решение Meta продиктовано изменением фокуса новоизбранной власти в США на свободу слова. «Администрация Трампа поддерживает свободу слова, избегая давления на компании в целях цензуры, – передает The New York Times слова Каплан на телеканале Fox. – Это возвращает нас к ценностям, на которых Марк Цукерберг основал компанию».

Из-за ослабления модерации Meta позволит, в частности, пользователям обвинять трансгендерных или гомосексуальных людей в психических расстройствах из-за их сексуальной ориентации. Однако некоторые из наиболее ксенофобских высказываний, сделанных известными лицами – например, заявление президента Трампа в 2023 году о том, что нелегальные мигранты «отравляют кровь нашей страны», – все еще могут нарушать политику Meta, если будут опубликованы на ее платформах.

Поэтому как будет работать новая политика модерации, точно еще никто не знает.

Переезд в Техас

Meta также решила перенести свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Это отражает изменение ее стратегического фокуса.

Недавно Meta назначила на ключевые позиции таких лиц, как Джоэла Каплана, известного своей близостью к республиканскому истеблишменту, и участвовавшего в Республиканском национальном съезде Дэйну Вайта, который остается президентом UFC. Это во многом объясняет в том числе и изменение политики Meta относительно свободы слова в направлении нарративов Трампа.

Это решение совпадает с общей тенденцией к уменьшению модерации контента, которая началась еще в 2019 году. В этот период Meta перестала проверять политическую рекламу на вероятность, а в 2023-м сократила модерацию заявлений, связанных с выборами 2020 года, пишет Politico.

Перенос штаб-квартиры Meta может быть и экономически мотивированным решением. В штате Техас действуют более низкие налоги и более либеральная бизнес-политика, что может способствовать сокращению расходов компании Цукерберга и избежанию жесткого регулирования, которое наблюдается в Калифорнии и ЕС.

«Meta расширяет свое влияние в регионах, где ее политику будут воспринимать с большим пониманием. Это стратегия выживания на фоне растущего давления со стороны регуляторов и общественности», – пишет The Wired.

Эти изменения вызывают вопросы будущего модерации контента на платформах Meta. С одной стороны, это обещание большей свободы слова, с другой – риск создания среды, в которой существует дезинформация.