Meta временно остановила наем в свое новое подразделение по разработке искусственного интеллекта, что стало неожиданным шагом после нескольких месяцев активного привлечения ведущих исследователей и инженеров ИИ. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
- Пауза в найме, которая вступила в силу на прошлой неделе, сопровождается масштабной реорганизацией подразделения. Помимо запрета на внешний наем, сотрудникам также запрещено переходить между командами внутри подразделения.
- Продолжительность этой паузы не была объявлена внутри компании. Исключения для внешнего найма возможны, но требуют одобрения главного директора по вопросам ИИ Meta, Александра Ванга.
- Представитель Meta подтвердил изданию факт остановки найма, назвав это «базовым организационным планированием», направленным на создание прочной структуры новых инициатив в сфере сверхразумного ИИ после завершения годового бюджетирования и планирования.
- В рамках реорганизации подразделение ИИ Meta было разделено на четыре команды: TBD Lab, которая занимается сверхумным ИИ и включает многих новых сотрудников; команда по разработке ИИ-продуктов; команда, ответственная за инфраструктуру; и команда Fundamental AI Research, сосредоточенная на долгосрочных проектах и оставшаяся почти неприкосновенной во время реорганизации.
- Все эти группы объединены под названием Meta Superintelligence Labs, отражающим акцент генерального директора Марка Цукерберга на создании компьютерных систем, превосходящих самых умных людей в когнитивных задачах, пишет WSJ.
- Ранее в Meta существовала команда AGI Foundations, работавшая над последними версиями крупных языковых моделей компании, известных как Llama. Однако после того, как в апреле выпуск новых моделей Llama не оправдал ожиданий руководства, команда была расформирована в рамках реорганизации. Приблизительно в то же время, накануне последней даты выплаты акций Meta 15 августа, по меньшей мере три члена этой команды объявили о своем уходе из компании.
Беспокойство инвесторов относительно высоких затрат на ИИ-разработки в крупных технологических компаниях усилило недавнюю распродажу технологических акций. Аналитики Morgan Stanley в отчете от 18 августа отметили, что стремительный рост расходов на компенсацию акциями, используемыми Meta и Google для привлечения талантов в сфере ИИ, может ограничить их способность возвращать капитал акционерам из-за выкупа акций. Такие расходы, по словам аналитиков, могут либо привести к прорывам в ИИ с огромной ценностью, либо размыть акционерную стоимость без значительных инновационных достижений.
В этом году Meta была одним из лидеров в «войне за таланты» среди ведущих ИИ-компаний, предлагая исследователям компенсационные пакеты на сотни миллионов долларов и используя обратные поглощения, чтобы переманить ключевых лидеров со стартапов. Начиная с апреля Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге, обращаясь к сотрудникам OpenAI, Google DeepMind и других лабораторий через электронные письма и сообщения в WhatsApp. В некоторых случаях предложения достигали $100 млн общей компенсации. Например, предложение соучредителю Thinking Machines Lab Эндрю Таллоку могло достигать $1,5 млрд, но он его отклонил.
Для возглавления ИИ-направления Meta привлекла соучредителя Scale AI Александра Ванга, выплатив $14 млрд за долю в его компании. Также к команде присоединились бывший генеральный директор GitHub Нет Фридман и соучредитель Safe Superintelligence Дэниел Гросс, для привлечения которых Meta предложила приобрести долю в их венчурной фирме. По состоянию на середину августа Meta наняла более 50 специалистов, в том числе более 20 из OpenAI, 13 из Google, троих из Apple, троих из xAI и двоих из Anthropic.
