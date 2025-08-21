Meta временно остановила наем в свое новое подразделение по разработке искусственного интеллекта, что стало неожиданным шагом после нескольких месяцев активного привлечения ведущих исследователей и инженеров ИИ. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Пауза в найме, которая вступила в силу на прошлой неделе, сопровождается масштабной реорганизацией подразделения. Помимо запрета на внешний наем, сотрудникам также запрещено переходить между командами внутри подразделения.

Продолжительность этой паузы не была объявлена ​​внутри компании. Исключения для внешнего найма возможны, но требуют одобрения главного директора по вопросам ИИ Meta, Александра Ванга.

Представитель Meta подтвердил изданию факт остановки найма, назвав это «базовым организационным планированием», направленным на создание прочной структуры новых инициатив в сфере сверхразумного ИИ после завершения годового бюджетирования и планирования.

В рамках реорганизации подразделение ИИ Meta было разделено на четыре команды: TBD Lab, которая занимается сверхумным ИИ и включает многих новых сотрудников; команда по разработке ИИ-продуктов; команда, ответственная за инфраструктуру; и команда Fundamental AI Research, сосредоточенная на долгосрочных проектах и ​​оставшаяся почти неприкосновенной во время реорганизации.

Все эти группы объединены под названием Meta Superintelligence Labs, отражающим акцент генерального директора Марка Цукерберга на создании компьютерных систем, превосходящих самых умных людей в когнитивных задачах, пишет WSJ.

Ранее в Meta существовала команда AGI Foundations, работавшая над последними версиями крупных языковых моделей компании, известных как Llama. Однако после того, как в апреле выпуск новых моделей Llama не оправдал ожиданий руководства, команда была расформирована в рамках реорганизации. Приблизительно в то же время, накануне последней даты выплаты акций Meta 15 августа, по меньшей мере три члена этой команды объявили о своем уходе из компании.

Контекст

Беспокойство инвесторов относительно высоких затрат на ИИ-разработки в крупных технологических компаниях усилило недавнюю распродажу технологических акций. Аналитики Morgan Stanley в отчете от 18 августа отметили, что стремительный рост расходов на компенсацию акциями, используемыми Meta и Google для привлечения талантов в сфере ИИ, может ограничить их способность возвращать капитал акционерам из-за выкупа акций. Такие расходы, по словам аналитиков, могут либо привести к прорывам в ИИ с огромной ценностью, либо размыть акционерную стоимость без значительных инновационных достижений.

В этом году Meta была одним из лидеров в «войне за таланты» среди ведущих ИИ-компаний, предлагая исследователям компенсационные пакеты на сотни миллионов долларов и используя обратные поглощения, чтобы переманить ключевых лидеров со стартапов. Начиная с апреля Марк Цукерберг лично участвовал в рекрутинге, обращаясь к сотрудникам OpenAI, Google DeepMind и других лабораторий через электронные письма и сообщения в WhatsApp. В некоторых случаях предложения достигали $100 млн общей компенсации. Например, предложение соучредителю Thinking Machines Lab Эндрю Таллоку могло достигать $1,5 млрд, но он его отклонил.

Для возглавления ИИ-направления Meta привлекла соучредителя Scale AI Александра Ванга, выплатив $14 млрд за долю в его компании. Также к команде присоединились бывший генеральный директор GitHub Нет Фридман и соучредитель Safe Superintelligence Дэниел Гросс, для привлечения которых Meta предложила приобрести долю в их венчурной фирме. По состоянию на середину августа Meta наняла более 50 специалистов, в том числе более 20 из OpenAI, 13 из Google, троих из Apple, троих из xAI и двоих из Anthropic.