Гендиректор Meta Марк Цукерберг объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта. Компания готова тратить сотни миллиардов долларов на строительство дата-центров и активно нанимает специалистов в ИИ-отрасли. Агентство Reuters опубликовало список новых сотрудников Meta.

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Цукерберг активизировал борьбу за таланты в Кремниевой долине, агрессивно нанимая специалистов и заключая соглашения со стартапами. Так он пытается догнать конкурентов, таких как OpenAI, Google и Anthropic, после неудачного запуска модели Llama 4 от Meta.

Список новых работников Meta

Александр Ванг . Meta назначила бывшего гендиректора Scale AI руководителем нового подразделения по искусственному интеллекту, говорится во внутреннем документе, пересмотренном Reuters. Meta также наняла нескольких работников Scale AI после инвестиций в размере $14,3 млрд в этот стартап.

. Meta назначила бывшего гендиректора Scale AI руководителем нового подразделения по искусственному интеллекту, говорится во внутреннем документе, пересмотренном Reuters. Meta также наняла нескольких работников Scale AI после инвестиций в размере $14,3 млрд в этот стартап. Нат Фридман. Бывший гендиректор GitHub вместе с Вангом будет руководить подразделением и отвечать за продукты искусственного интеллекта и прикладные исследования. Фридман – соучредитель венчурной компании NFDG, поддерживающей известные стартапы, такие как Safe Superintelligence, Perplexity и Figma.

Бывший гендиректор GitHub вместе с Вангом будет руководить подразделением и отвечать за продукты искусственного интеллекта и прикладные исследования. Фридман – соучредитель венчурной компании NFDG, поддерживающей известные стартапы, такие как Safe Superintelligence, Perplexity и Figma. Даниэль Гросс. Бывший гендиректор стартапа Safe Superintelligence возглавит подразделение продуктов искусственного интеллекта, сообщили источники Reuters. Гросс также является соучредителем NFDG.

Бывший гендиректор стартапа Safe Superintelligence возглавит подразделение продуктов искусственного интеллекта, сообщили источники Reuters. Гросс также является соучредителем NFDG. Руоминг Панг . Возглавлял команду Foundation Models в Apple и отвечал за передовые функции искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, он присоединился к Meta с многомиллионным компенсационным пакетом.

. Возглавлял команду Foundation Models в Apple и отвечал за передовые функции искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, он присоединился к Meta с многомиллионным компенсационным пакетом. Трапит Бансал. Исследователь искусственного интеллекта присоединился к OpenAI в 2022 году, где играл ключевую роль в разработке моделей размышлений o-series. По данным LinkedIn, он работал с соучредителем OpenAI и Safe Superintelligence Ильей Суцкевером.

Исследователь искусственного интеллекта присоединился к OpenAI в 2022 году, где играл ключевую роль в разработке моделей размышлений o-series. По данным LinkedIn, он работал с соучредителем OpenAI и Safe Superintelligence Ильей Суцкевером. Шучао Би . Присоединился к OpenAI в 2024 году после работы в YouTube и Google более 10 лет. Он соосновал YouTube Shorts и разрабатывал модели глубокого обучения для оптимизации рекламы Google, отмечено в его LinkedIn.

. Присоединился к OpenAI в 2024 году после работы в YouTube и Google более 10 лет. Он соосновал YouTube Shorts и разрабатывал модели глубокого обучения для оптимизации рекламы Google, отмечено в его LinkedIn. Хуавень Чанг . Присоединилась к OpenAI в 2023-м после четырех лет работы в Google Research. Она является сотворцом модели GPT-4o от OpenAI и создала архитектуры MaskGIT и Muse для создания изображений из текста в Google.

. Присоединилась к OpenAI в 2023-м после четырех лет работы в Google Research. Она является сотворцом модели GPT-4o от OpenAI и создала архитектуры MaskGIT и Muse для создания изображений из текста в Google. Джи Лин . Присоединился к OpenAI в 2023 году, где работал над мультимодальными системами размышления и архитектурой Operator для агентов, использующих компьютеры.

. Присоединился к OpenAI в 2023 году, где работал над мультимодальными системами размышления и архитектурой Operator для агентов, использующих компьютеры. Джоэл Побар. Присоединился к Anthropic в 2023 году, где отвечал за инфраструктуру и обработку больших языковых моделей. До этого он работал в Meta около 11 лет.

Присоединился к Anthropic в 2023 году, где отвечал за инфраструктуру и обработку больших языковых моделей. До этого он работал в Meta около 11 лет. Джек Рэй. Являлся техническим руководителем по подготовке моделей Gemini в Google DeepMind и отвечал за развитие размышления для Gemini 2.5.

Являлся техническим руководителем по подготовке моделей Gemini в Google DeepMind и отвечал за развитие размышления для Gemini 2.5. Гонгью Рен. Присоединился к OpenAI в 2023 году, став сотворцом нескольких моделей o-series и GPT-4o. Он также руководил послетренировочными работами для самых передовых моделей размышлений ChatGPT.

Присоединился к OpenAI в 2023 году, став сотворцом нескольких моделей o-series и GPT-4o. Он также руководил послетренировочными работами для самых передовых моделей размышлений ChatGPT. Иоганн Шалквик. Он отвечал за исследование и интеграцию продуктов в области искусственного интеллекта.

Контекст

Meta инвестирует значительные средства в развитие ИИ, в частности, через исследовательское подразделение Meta AI, работающее над открытыми языковыми моделями Llama. Гендиректор Meta Цукерберг лично формирует команду для лаборатории «суперинтеллекта». Ранее Meta в очередной раз отложила выпуск своей флагманской ИИ-модели из-за проблем с ее возможностями.

Технологические гиганты Meta и Google, а также стартапы OpenAI и Anthropic соперничают в разработке передовой технологии ИИ, которая должна стать движущей силой следующей волны инноваций в Кремниевой долине. Намерения Цукерберга завоевать ведущих исследователей и инженеров ИИ – это последние события в ожесточенной войне за таланты, которая идет по всему миру.

Meta планирует инвестировать до $65 млрд на капитальные расходы в этом году, преимущественно для реализации своих амбиций в области ИИ.