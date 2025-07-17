Гендиректор Meta Марк Цукерберг объявил о масштабных инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта. Компания готова тратить сотни миллиардов долларов на строительство дата-центров и активно нанимает специалистов в ИИ-отрасли. Агентство Reuters опубликовало список новых сотрудников Meta.
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Подробности
- Цукерберг активизировал борьбу за таланты в Кремниевой долине, агрессивно нанимая специалистов и заключая соглашения со стартапами. Так он пытается догнать конкурентов, таких как OpenAI, Google и Anthropic, после неудачного запуска модели Llama 4 от Meta.
Список новых работников Meta
- Александр Ванг. Meta назначила бывшего гендиректора Scale AI руководителем нового подразделения по искусственному интеллекту, говорится во внутреннем документе, пересмотренном Reuters. Meta также наняла нескольких работников Scale AI после инвестиций в размере $14,3 млрд в этот стартап.
- Нат Фридман. Бывший гендиректор GitHub вместе с Вангом будет руководить подразделением и отвечать за продукты искусственного интеллекта и прикладные исследования. Фридман – соучредитель венчурной компании NFDG, поддерживающей известные стартапы, такие как Safe Superintelligence, Perplexity и Figma.
- Даниэль Гросс. Бывший гендиректор стартапа Safe Superintelligence возглавит подразделение продуктов искусственного интеллекта, сообщили источники Reuters. Гросс также является соучредителем NFDG.
- Руоминг Панг. Возглавлял команду Foundation Models в Apple и отвечал за передовые функции искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, он присоединился к Meta с многомиллионным компенсационным пакетом.
- Трапит Бансал. Исследователь искусственного интеллекта присоединился к OpenAI в 2022 году, где играл ключевую роль в разработке моделей размышлений o-series. По данным LinkedIn, он работал с соучредителем OpenAI и Safe Superintelligence Ильей Суцкевером.
- Шучао Би. Присоединился к OpenAI в 2024 году после работы в YouTube и Google более 10 лет. Он соосновал YouTube Shorts и разрабатывал модели глубокого обучения для оптимизации рекламы Google, отмечено в его LinkedIn.
- Хуавень Чанг. Присоединилась к OpenAI в 2023-м после четырех лет работы в Google Research. Она является сотворцом модели GPT-4o от OpenAI и создала архитектуры MaskGIT и Muse для создания изображений из текста в Google.
- Джи Лин. Присоединился к OpenAI в 2023 году, где работал над мультимодальными системами размышления и архитектурой Operator для агентов, использующих компьютеры.
- Джоэл Побар. Присоединился к Anthropic в 2023 году, где отвечал за инфраструктуру и обработку больших языковых моделей. До этого он работал в Meta около 11 лет.
- Джек Рэй. Являлся техническим руководителем по подготовке моделей Gemini в Google DeepMind и отвечал за развитие размышления для Gemini 2.5.
- Гонгью Рен. Присоединился к OpenAI в 2023 году, став сотворцом нескольких моделей o-series и GPT-4o. Он также руководил послетренировочными работами для самых передовых моделей размышлений ChatGPT.
- Иоганн Шалквик. Он отвечал за исследование и интеграцию продуктов в области искусственного интеллекта.
Контекст
Meta инвестирует значительные средства в развитие ИИ, в частности, через исследовательское подразделение Meta AI, работающее над открытыми языковыми моделями Llama. Гендиректор Meta Цукерберг лично формирует команду для лаборатории «суперинтеллекта». Ранее Meta в очередной раз отложила выпуск своей флагманской ИИ-модели из-за проблем с ее возможностями.
Технологические гиганты Meta и Google, а также стартапы OpenAI и Anthropic соперничают в разработке передовой технологии ИИ, которая должна стать движущей силой следующей волны инноваций в Кремниевой долине. Намерения Цукерберга завоевать ведущих исследователей и инженеров ИИ – это последние события в ожесточенной войне за таланты, которая идет по всему миру.
Meta планирует инвестировать до $65 млрд на капитальные расходы в этом году, преимущественно для реализации своих амбиций в области ИИ.
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