Генеральный директор Meta Марк Цукерберг пытался переманить в свою компанию ведущего инженера OpenAI Эндрю Талока, предложив ему компенсационный пакет стоимостью от $1 млрд до $1,5 млрд, включая бонусы и потенциальный рост акций Meta. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Талок, специалист по машинному обучению, ранее работал в Facebook, а затем присоединился к OpenAI, где стал соучредителем стартапа Thinking Machines Lab.

По данным WSJ, Meta пыталась выкупить и Thinking Machines Lab, но эти попытки оказались неудачными. Сам Талок, по информации источников, отклонил все предложения Meta. Кроме того, Цукерберг обращался к Мире Мурати, техническому экс-директору OpenAI и основательнице Thinking Machines Lab, с предложением приобрести ее стартап, но она также отказалась.

После этого Meta пыталась привлечь других сотрудников стартапа, в частности Талока, но ни один из примерно 50 работников Thinking Machines Lab не согласился перейти в Meta.

Представитель Meta Энди Стоун назвал информацию о размере компенсационного пакета «неточной и абсурдной», отметив, что размер вознаграждения зависит от роста акций. Он также заявил, что Meta не заинтересована в приобретении Thinking Machines Lab, пишет издание.

Контекст

Талок, считающийся «исключительным гением» в технологических кругах, имеет значительный опыт работы в области искусственного интеллекта. Он окончил Сиднейский университет с самым высоким средним баллом среди студентов естественных наук, работал в Facebook над проектами машинного обучения, а затем присоединился к OpenAI, когда их продукт ChatGPT уже стал популярным.

Meta активно привлекает специалистов по OpenAI, предлагая бонусы за подписание контрактов до $100 млн и значительные годовые премии, сообщил гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Однако, по его словам, ключевые сотрудники компании пока отвергают предложения Марка Цукерберга.

Meta инвестирует миллиарды в развитие искусственного интеллекта через свое подразделение Meta AI, разрабатывающее открытую языковую модель Llama. Марк Цукерберг лично формирует команду для лаборатории «суперинтеллекта». По информации WSJ, выпуск флагманской ИИ-модели Meta был отложен из-за технических ограничений.

Источники CNBC сообщают, что Цукерберг готов тратить значительные суммы на привлечение талантов. Meta приобрела 49% акций стартапа Scale AI за $14,3 млрд, а его основатель Александр Ван присоединился к компании, чтобы управлять лабораторией «суперинтеллекта». Часть сотрудников Scale AI также перешла в Meta.

Кроме того, по данным Bloomberg, Meta переманила Джека Рэя, ведущего исследователя из DeepMind Google, причем Цукерберг лично вел переговоры. WSJ также отмечает, что Meta привлекла трех исследователей из OpenAI для работы над проектами по созданию суперинтеллекта.