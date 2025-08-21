Meta тимчасово зупинила найм у свій новий підрозділ із розробки штучного інтелекту, що стало несподіваним кроком після кількох місяців активного залучення провідних дослідників та інженерів ШІ. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Деталі
- Пауза в наймі, яка набула чинності минулого тижня, супроводжується масштабною реорганізацією підрозділу. Окрім заборони на зовнішній найм, поточним співробітникам також заборонено переходити між командами всередині підрозділу.
- Тривалість цієї паузи не була оголошена всередині компанії. Винятки для зовнішнього найму можливі, але вони потребують схвалення головного директора з питань ШІ Meta, Олександра Ванга.
- Представник Meta підтвердив виданню факт зупинки найму, назвавши це «базовим організаційним плануванням», спрямованим на створення міцної структури для нових ініціатив у сфері надрозумного ШІ після завершення річного бюджетування та планування.
- У рамках реорганізації підрозділ ШІ Meta було поділено на чотири команди: TBD Lab, яка займається надрозумним ШІ та включає багатьох нових співробітників; команда з розробки ШІ-продуктів; команда, відповідальна за інфраструктуру; і команда Fundamental AI Research, яка зосереджена на довгострокових проєктах і залишилася майже недоторканою під час реорганізації.
- Усі ці групи обʼєднані під назвою Meta Superintelligence Labs, що відображає акцент генерального директора Марка Цукерберга на створенні компʼютерних систем, які перевершують найрозумніших людей у когнітивних завданнях, пише WSJ.
- Раніше в Meta існувала команда AGI Foundations, яка працювала над останніми версіями великих мовних моделей компанії, відомих як Llama. Однак після того, як у квітні випуск нових моделей Llama не виправдав очікувань керівництва, команда була розформована в рамках реорганізації. Приблизно в той же час, напередодні останньої дати виплати акцій Meta 15 серпня, щонайменше троє членів цієї команди оголосили про свій відхід із компанії.
Контекст
Занепокоєння інвесторів щодо високих витрат на ШІ-розробки у великих технологічних компаніях посилило нещодавній розпродаж технологічних акцій. Аналітики Morgan Stanley у звіті від 18 серпня зазначили, що стрімке зростання витрат на компенсацію акціями, які Meta та Google використовують для залучення талантів у сфері ШІ, може обмежити їхню здатність повертати капітал акціонерам через викуп акцій. Такі витрати, за словами аналітиків, можуть або призвести до проривів у ШІ з величезною цінністю, або розмити акціонерну вартість без значних інноваційних досягнень.
Цього року Meta була одним із лідерів у «війні за таланти» серед провідних ШІ-компаній, пропонуючи дослідникам компенсаційні пакети на сотні мільйонів доларів і використовуючи так звані зворотні поглинання, щоб переманити ключових лідерів зі стартапів. Починаючи з квітня, Марк Цукерберг особисто брав участь у рекрутингу, звертаючись до співробітників OpenAI, Google DeepMind та інших лабораторій через електронні листи та повідомлення в WhatsApp. У деяких випадках пропозиції досягали $100 млн загальної компенсації. Наприклад, пропозиція співзасновнику Thinking Machines Lab Ендрю Таллоку могла сягати $1,5 млрд, але він її відхилив.
Для очолення ШІ-напряму Meta залучила співзасновника Scale AI Олександра Ванга, виплативши $14 млрд за частку в його компанії. Також до команди приєдналися колишній генеральний директор GitHub Нет Фрідман і співзасновник Safe Superintelligence Деніел Гросс, для залучення яких Meta запропонувала придбати частку в їхній венчурній фірмі. Станом на середину серпня Meta найняла понад 50 спеціалістів, зокрема більш ніж 20 із OpenAI, 13 із Google, трьох з Apple, трьох з xAI та двох з Anthropic.
