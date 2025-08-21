Meta тимчасово зупинила найм у свій новий підрозділ із розробки штучного інтелекту, що стало несподіваним кроком після кількох місяців активного залучення провідних дослідників та інженерів ШІ. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Деталі

Пауза в наймі, яка набула чинності минулого тижня, супроводжується масштабною реорганізацією підрозділу. Окрім заборони на зовнішній найм, поточним співробітникам також заборонено переходити між командами всередині підрозділу.

Тривалість цієї паузи не була оголошена всередині компанії. Винятки для зовнішнього найму можливі, але вони потребують схвалення головного директора з питань ШІ Meta, Олександра Ванга.

Представник Meta підтвердив виданню факт зупинки найму, назвавши це «базовим організаційним плануванням», спрямованим на створення міцної структури для нових ініціатив у сфері надрозумного ШІ після завершення річного бюджетування та планування.

У рамках реорганізації підрозділ ШІ Meta було поділено на чотири команди: TBD Lab, яка займається надрозумним ШІ та включає багатьох нових співробітників; команда з розробки ШІ-продуктів; команда, відповідальна за інфраструктуру; і команда Fundamental AI Research, яка зосереджена на довгострокових проєктах і залишилася майже недоторканою під час реорганізації.

Усі ці групи обʼєднані під назвою Meta Superintelligence Labs, що відображає акцент генерального директора Марка Цукерберга на створенні компʼютерних систем, які перевершують найрозумніших людей у когнітивних завданнях, пише WSJ.

Раніше в Meta існувала команда AGI Foundations, яка працювала над останніми версіями великих мовних моделей компанії, відомих як Llama. Однак після того, як у квітні випуск нових моделей Llama не виправдав очікувань керівництва, команда була розформована в рамках реорганізації. Приблизно в той же час, напередодні останньої дати виплати акцій Meta 15 серпня, щонайменше троє членів цієї команди оголосили про свій відхід із компанії.

Контекст

Занепокоєння інвесторів щодо високих витрат на ШІ-розробки у великих технологічних компаніях посилило нещодавній розпродаж технологічних акцій. Аналітики Morgan Stanley у звіті від 18 серпня зазначили, що стрімке зростання витрат на компенсацію акціями, які Meta та Google використовують для залучення талантів у сфері ШІ, може обмежити їхню здатність повертати капітал акціонерам через викуп акцій. Такі витрати, за словами аналітиків, можуть або призвести до проривів у ШІ з величезною цінністю, або розмити акціонерну вартість без значних інноваційних досягнень.

Цього року Meta була одним із лідерів у «війні за таланти» серед провідних ШІ-компаній, пропонуючи дослідникам компенсаційні пакети на сотні мільйонів доларів і використовуючи так звані зворотні поглинання, щоб переманити ключових лідерів зі стартапів. Починаючи з квітня, Марк Цукерберг особисто брав участь у рекрутингу, звертаючись до співробітників OpenAI, Google DeepMind та інших лабораторій через електронні листи та повідомлення в WhatsApp. У деяких випадках пропозиції досягали $100 млн загальної компенсації. Наприклад, пропозиція співзасновнику Thinking Machines Lab Ендрю Таллоку могла сягати $1,5 млрд, але він її відхилив.

Для очолення ШІ-напряму Meta залучила співзасновника Scale AI Олександра Ванга, виплативши $14 млрд за частку в його компанії. Також до команди приєдналися колишній генеральний директор GitHub Нет Фрідман і співзасновник Safe Superintelligence Деніел Гросс, для залучення яких Meta запропонувала придбати частку в їхній венчурній фірмі. Станом на середину серпня Meta найняла понад 50 спеціалістів, зокрема більш ніж 20 із OpenAI, 13 із Google, трьох з Apple, трьох з xAI та двох з Anthropic.