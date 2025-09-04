Группа «Метинвест» завершила строительство подземного госпиталя класса NATO Role 2 на передовой. Это второй стабилизационный пункт, созданный в рамках инициативы «Стальной Фронт» в координации с Медицинскими силами. Об этом говорится в сообщении компании от 4 сентября. Инвестиции «Метинвеста» составляют 21 млн грн.

Подробности

Госпиталь расположен ближе к линии фронта, укреплен и заглублен более чем на 6 м. Он позволяет проводить до трех операций одновременно и оснащен медицинским оборудованием (инфузионные помпы, рентген-аппараты, кислородные концентраторы, дефибрилляторы), предоставленным за счет армии. В госпитале работает до 20 медиков, включая травматологов, хирургов, анестезиологов, медсестер и санитаров.

Госпиталь состоит из четырех модулей из стали «Метинвеста» площадью 350 кв. м, включая операционный, стабилизационный блоки, рабочее помещение и зону отдыха. Он оборудован системами водоснабжения, электричества, вентиляции, канализации и резервного питания.

По словам подполковника Романа Кузива, первый госпиталь, построенный «Метинвестом», спас более 6000 жизней за год. Новый стабпункт оптимизирован для работы в разных точках фронта и приема раненых разной степени тяжести.

Контекст

В сентябре 2024 года заработал первый подземный госпиталь, построенный компанией «Метинвест» в сотрудничестве с Медицинскими силами. Медицинское учреждение, расположенное вблизи линии фронта, обеспечивает безопасные условия для работы медиков и лечения раненых. Госпиталь предоставляет полный спектр медицинских услуг, в частности, реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другие стационарные учреждения.

Основой госпиталя стали специально разработанные «Метинвестом» стальные бункеры, модернизированные и адаптированные к нуждам военных медиков. Оборудование и укомплектованность госпиталя соответствуют стандартам полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) по классификации НАТО. В строительство и оснащение этого подземного медицинского учреждения «Метинвест» инвестировал более 20 млн грн.