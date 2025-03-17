«Риск сегодня – это возможность завтра». Как полномасштабное вторжение повлияло на самых крупных экспортеров? Объяснение от топов «Метинвеста», Kernel и «Астарты»

Какие события последних трех лет больше всего повлияли на бизнес ? Изменилась ли стратегия самых крупных экспортеров за время полномасштабного вторжения? Какие вызовы впереди? На «Саммите экспортеров 2025» от Forbes Ukraine на эти вопросы ответили СЕО «Метинвест» Юрий Рыженков, СЕО Kernel Евгений Осипов, директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарты» Вячеслав Чук и заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Пересказываем главное по дискуссии

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка

Море является решающим для нашего экспорта, по нему мы продали 90 млн т продукции стоимостью в $20 млрд. Автомобильным транспортом экспортировано меньше продукции в тоннах, но она имеет больше добавленной стоимости. В 2024 году экспортировали такой продукции на $14 млрд.

В период «американских горок» в международной торговле мы должны оставаться прогнозируемым игроком, чтобы сохранять хорошие отношения с нашими торговыми партнерами.

Конкурировать только более низкой ценой – пагубная практика. У украинского бизнеса появилась невероятная гибкость, ее нужно использовать для поиска более оптимальных бизнес-процессов, поиска и внедрения лучших технологий.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Фото Вадим Лазарук, для Forbes Ukraine

СЕО Kernel Евгений Осипов

Несмотря на войну, Kernel не менял стратегию – наращивать экспорт переработанной продукции. У нас доля экспорта переработки в агроэкспорте – 40%, что гораздо больше, чем в среднем по стране. Перерабатываем около 10% масла в кулинарное, которое продается в розницу. Планируем увеличить этот объем в 2,5 раза в течение 3–5 лет.

Другая наша стратегическая задача – открытие новых рынков. ЕС – большой и стратегический рынок для нас. Но Украина и Европа никогда не покроют взаимный баланс. Мы будем экспортировать 25–50% агропродукции на другие рынки – Азию, Ближний Восток, Африку.

Третья задача – это энергонезависимость, мы положили начало этой программе в 2019 году. На всех заводах установлены когенерационные установки, маслоперерабатывающий завод Kernel – это полностью энергонезависимая и автономная единица, не требующая внешней электроэнергии или газа. Риск сегодня – это возможность завтра.

СЕО Kernel Евгений Осипов. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine.

Экспорт «Метинвест» вместе с «Запорожсталью» – около $4 млрд. В течение этих трех лет мы сконцентрировались на целевых рынках – ЕС и Великобритании. Вышли на новые рынки: Финляндию, Норвегию, Швецию. Благодаря помощи Минэкономики заменили российских поставщиков на рынках Центральной и Восточной Европы. При этом значительно сократили поставки на рынки Персидского залива и США.

Стратегия группы не изменилась: при самой низкой себестоимости иметь наибольшую эффективность; инновации; постоянный поиск новых клиентов. Во время полномасштабного вторжения «Метинвест» разработал и начал производить более 100 новых продуктов: как в стали, так и в железорудном сырье. Мы стали более гибкими.

Среди основных рисков: рост тарифов на перевозку по железной дороге, транспортировку электричества и газа. Еще один риск – потеря квалифицированного персонала. На предприятиях «Метинвеста» мобилизовано более 20% сотрудников. На подготовку замены нашего рабочего уходит 5–7 лет.

Нужен прозрачный, понятный и продуманный механизм бронирования, который позволил бы экономике работать, а ВСУ получить необходимое пополнение. Внешние риски для металлургии – это внедрение в Евросоюзе СВАМ.

СЕО «Метинвест» Юрий Рыженков. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Директор по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарты» Вячеслав Чук

Ставка на глубокую переработку позволила нам расширять географию экспорта за счет большей возможности логистики и продукта. Продолжаем следовать этой стратегии, строим завод по переработке сои в Полтавской области. Глобально наша стратегия не меняется – это интеграция в самые премиальные рынки.

Мы не ждем реализации рисков, а постоянно думаем о них и инвестируем. Все заводы «Астарты» снабжены турбинами для производства электроэнергии, а соевая переработка – работает на биогазе. Вместе с Минэкономики и Минсоцполитики принимаем участие в программе по адаптации людей в возрасте 60+, чтобы компенсировать нехватку кадров.

Во время войны 95% продукции мы сами экспортируем к конечному клиенту. Раньше продавали через международных трейдеров. С одной стороны, мы взяли на себя риски всей цепи поставок, а с другой – изучили клиента и рынок, сделали под него сертификацию.