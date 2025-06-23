Каждый двенадцатый из 176 000 сотрудников государственной «Укрзализныци» прошел службу в ВСУ после 24 февраля 2022 года. У «Метинвеста», крупнейшей частной компании страны, показатель выше – в армию пошел почти каждый пятый сотрудник. Ветераны возвращаются к работе. На железной дороге их уже 1555, у «Метинвеста» на конец марта – 959. Мы задали одинаковые вопросы HR-директорам обеих компаний, чтобы узнать, как крупнейшие работодатели Украины встречают своих сотрудников после службы
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