Группа «Метинвест» решила продать дочернюю американскую компанию по добыче угля – United Coal Company. Об этом свидетельствует информация в финансовом отчете группы за первое полугодие 2025 года. В августе «Метинвест» получила предложение о продаже UCC.

Подробности

Постоянные геологические трудности, истощение запасов угля и более высокие логистические затраты продолжали оказывать давление на United Coal, отмечается в отчете.

При этом длительное падение цен на коксующийся уголь еще больше обострило эти проблемы, что заставило группу рассмотреть возможность продажи и деконсолидации этого актива.

Американский актив группы United Coal сыграл решающую роль в поставках коксующегося угля после приостановки работы Покровской угольной группы, говорится в комментарии гендиректора «Метинвеста» Юрия Рыженкова.

«Наши американские коллеги возобновили поставки угля в Украину, как и до вторжения. Однако United Coal некоторое время показывает неудовлетворительные операционные и финансовые результаты. Учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение продать этот актив», – отметил Рыженков.

Группа «Метинвест» сократила выручку на 13% по результатам первого полугодия, прибыль изменилась в убыток. Среди причин – остановка угольных предприятий в Покровске и рост операционных расходов.

Контекст

United Coal Company – производитель металлургического угля, работающего в Аппалачском регионе США. Компанию, основанную в 2004 году, группа «Метинвест» приобрела в апреле 2009 года.

В этом году «Метинвест» возобновила морские внутригрупповые поставки коксующегося угля от United Coal после приостановки деятельности Покровской угольной группы. Этот стратегический шаг помог сохранить непрерывность производства в трудный период.

В то же время повышенные производственные затраты, логистические ограничения и неблагоприятная мировая конъюнктура цен на коксующийся уголь существенно повлияли на финансовые показатели United Coal.

В 2024 году этот актив показал отрицательный показатель EBITDA в размере $42 млн, а в 2025 году наблюдалось дальнейшее ухудшение из-за постоянно неблагоприятных геологических условий и постоянной рыночной нестабильности.

В августе этого года «Метинвест» сообщила, что получила и рассматривает предложение о продаже United Coal Company.