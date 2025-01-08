Украина концентрируется на усилении своей противовоздушной обороны и базируется на контрактах со странами мира, а не на эмоциях, заявил президент Владимир Зеленский по поводу попыток миллиардера Илона Маска присоединиться к внутренней политике европейских стран и поддерживать силы, которые, возможно, критически относятся к Украине, пишет « Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

На вопрос журналистов о том, вызывает ли у него тревогу возможность поддержки Украины со стороны стран Европы в связи с попытками Маска вмешиваться в европейскую политику, Зеленский ответил, что у Украины большая финансовая поддержка. «Мы говорим о десятках миллиардов евро в поддержку и нашего бюджета, и нашей армии», – сказал он.

«Я концентрируюсь, извините, на других тревогах, которые раздаются, к сожалению, пока в украинском небе, и поэтому мы концентрируемся на усилении нашей противовоздушной обороны. Мы базируемся не на эмоциях, а на контрактах в связи с нашими сильными договоренностями со странами мира», – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что на сегодня есть 27 двусторонних договоров безопасности с партнерами, и на 2025 год уже «есть конкретные суммы, на что тот или иной процент идет». «Я базируюсь на доверии и договоренностях с этими странами», – отметил Зеленский.

Контекст

Маск, который входит в близкое окружение избранного президента Дональда Трампа, пытается разрушить отношения с основными союзниками США. В последние недели миллиардер опубликовал серию сообщений в соцсети X, где критиковал правительства Германии и Великобритании и ставил под сомнение законы этих стран и их экономическую компетентность. Таким образом, самый богатый человек мира пытается влиять на политическую среду в Европе.

В своих сообщениях Маск оскорблял лидеров этих стран, назвав канцлера Олафа Шольца «дураком», президента Германии – «тираном», а премьер-министра Великобритании Кира Стармера – «соучастником изнасилования Британии». Маск распространял дезинформацию и теории заговора, поддерживая крайние правые силы как «сторонников политического реализма».

Маск стал главной темой для французского президента Эммануэля Макрона, который в своей речи 6 января обвинил его в попытках создать «реакционную коалицию» в Европе.