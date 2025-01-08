«Нужны достойные наших людей гарантии безопасности». Зеленский прокомментировал заявление Трампа о «понимании чувств» России по поводу Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что тот «может понять чувства» РФ из-за стремления Украины в НАТО, призвав не делать выводов о политике США в этом вопросе, об этом он сообщил 8 января, пишет «Интерфакс-Украина» . Он подчеркнул, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности.

Ключевые факты

«Сейчас нужно работать и нужно делать всё, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина», – сказал он.

Президент отметил, что Украина никогда не была в НАТО и, к сожалению, не была защищена серьезным союзом гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет право требовать серьезные и сильные гарантии безопасности от мира, который постоянно претендует на лидерство, и от стран, которые претендуют на мир в мире.

По его словам, вопрос гарантий безопасности зависит не только от США, но и союзнической позиции в Европе. «И, скажу вам честно, к сожалению, при всем уважении ко всем странам Европы, к США, и при всем уважении к тому объему (помощи), который нам оказывали с начала войны, однако НАТО не имело совместной поддержки США со всеми союзниками в Европе», – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что «есть страны, которые выступали против нашего шанса в НАТО», и это США, Германия, Венгрия и Словакия.

Президент добавил, что Украину не видели в Альянсе, и это одна из причин, почему сейчас война. «Потому что не боялись, что Украина будет с кем-то. То есть Путин понимал, что за Украину никто не вступится. Он понимал, что его армия больше, он может нас уничтожить. Но украинская армия поразила весь мир», – подчеркнул Зеленский.

Контекст

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «может понять чувство» РФ из-за стремления Украины в НАТО.

Трамп заявил, что российско-украинская война «гораздо сложнее», чем ожидалось, и что она может еще больше обостриться. В то же время он считает, что может завершить эту войну раньше, чем через полгода. Ранее он обещал закончить войну через 24 часа, как только войдет в Белый дом.

Также избранный президент США призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП и потребовал от Европы взять на себя большую часть поддержки Украины.