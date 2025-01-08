«Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах». Зеленський відреагував на спроби втручання Маска в європейську політику 

Україна концентрується на посиленні своєї протиповітряної оборони і базується на контрактах із країнами світу, а не на емоціях, заявив президент Володимир Зеленський стосовно спроб мільярдера Ілона Маска долучитися до внутрішньої політики європейських країн і підтримувати сили, які, можливо, критично ставляться до України, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

На запитання журналістів про те, чи викликає в нього тривогу можливість підтримки України з боку країн Європи у звʼязку зі спробами Маска втручатися в європейську політику, Зеленський відповів, що Україна має велику фінансову підтримку. «Ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку і нашого бюджету, і нашої армії», – сказав він.

«Я концентруюся, вибачте, на інших тривогах, які лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу», – додав Зеленський.

Президент нагадав, що на сьогодні є 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже «є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде». «Я базуюся на довірі та на домовленостях із цими країнами», – зазначив Зеленський.

Контекст

Маск, який входить до близького оточення обраного президента Дональда Трампа, намагається зруйнувати відносини з основними союзниками США. Останніми тижнями мільярдер опублікував серію дописів у соцмережі X, де критикував уряди Німеччини та Великої Британії та ставив під сумнів закони цих країн і їхню економічну компетентність. Таким чином, найбагатша людина світу намагається впливати на політичне середовище в Європі.

У своїх дописах Маск ображав лідерів цих країн, назвавши канцлера Олафа Шольца «дурнем», президента Німеччини – «тираном», а прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – «співучасником зґвалтування Британії». Маск поширював дезінформацію і теорії змови, підтримуючи крайні праві сили як «прихильників політичного реалізму».

Маск став головною темою для французького президента Еммануеля Макрона, який у своїй промові 6 січня звинуватив його у спробах створити «реакційну коаліцію» в Європі.