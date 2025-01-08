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От Гренландии до расходов НАТО. Трамп своими заявлениями спровоцировал подъем акций оборонных концернов и падение для компаний возобновляемой энергетики

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

За несколько дней до своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп возбуждает фондовые рынки комментариями по разным вопросам: от обороны до возобновляемых источников энергии и даже Гренландии, пишет Bloomberg 8 января. Он уже привел к падению акций компаний, связанных с ветроэнергетикой, и подъему для производителей оружия.

Ключевые факты

  • Акции компаний, связанных с ветроэнергетикой, включая Orsted A/S, Siemens Energy AG и Vestas Wind Systems A/S, упали более чем на 4% 8 января после того, как избранный президент США заявил, что не будет строить ветряные электростанции в течение своего второго срока.
  • Производители танков и ракет, наоборот, получили поддержку после того, как Трамп призвал страны НАТО тратить эквивалент 5% своего экономического производства на оборону, что более чем в два раза превышает текущую цель.
  • Акции норвежского производителя ракет Kongsberg Gruppen ASA выросли на 4,1%, в то время как шведская Saab AB возросла на 5%, а немецкая Rheinmetall AG – на 5,3%. Также более чем на 4% выросли акции Dassault Aviation и Leonardo.
  • Такие шаги являются первыми признаками волатильности, которую инвесторы могут ожидать от президентства Трампа. Его комментарии спровоцировали движение акций даже в Австралии: акции малокапитализированной горнодобывающей компании Energy Transition Minerals, у которой проект по добыче редкоземельных металлов в Гренландии, выросли на 52% после того, как Трамп подтвердил свою заинтересованность в приобретении острова.

Контекст

7 января избранный президент США призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП и потребовал от Европы взять на себя большую часть поддержки Украины.

Также Трамп заявил, что российско-украинская война «гораздо сложнее», чем ожидалось, и что она может еще больше обостриться. В то же время он считает, что может завершить эту войну раньше, чем через полгода. Ранее он обещал закончить войну через 24 часа, как только зайдет в Белый дом.

На пресс-конференции президент США подчеркнул, что Дания должна отказаться от своих прав на Гренландию. Он не исключил возможности применения экономического или военного давления для контроля над островом. После этого премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что сомневается в возможности использования США военных или экономических методов для получения контроля над Гренландией – автономной территорией Дании.

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