Google, Microsoft, Amazon і Meta цього року інвестують рекордні $400 млрд у будівництво інфраструктури для штучного інтелекту. Це більше, ніж загальні оборонні витрати Євросоюзу у 2024-му. ШІ-гонка посилюється, приносить прибутки акціонерам, але коштує тисячам працівників робочих місць, пише WSJ .

Деталі

За прогнозами Morgan Stanley, з 2025 до 2028 року витрати на чипи, сервери та дата-центри сягнуть $2,9 трлн. Уже цього року ці інвестиції забезпечать до 0,5% зростання ВВП США.

Очолюють гонку Microsoft і Meta, які після квартальних звітів збільшили ринкові капіталізації до $4 трлн і $2 трлн відповідно. Їхні акції зростають, попри рекордні капіталовкладення.

Nvidia, ключовий постачальник чипів для ШІ, також у топі. Капіталізація компанії перевищила $4 трлн, а акції з початку року зросли більш ніж на 28%.

Водночас Apple поки що не має чіткої ШІ-стратегії, витрачає значно менше, ніж конкуренти, й отримує тиск з боку інвесторів. Усередині компанії – деморалізація серед ШІ-дослідників: обмеження доступу до даних через жорстку політику конфіденційності, повільне оновлення ПЗ і спроби конкурентів, зокрема Meta, переманити фахівців. Проте Apple демонструє високу ефективність інвестицій та утрималась від масових звільнень.

Попри зростання доходів, витрати на інфраструктуру тиснуть на маржу. З 2022 року техкомпанії скоротили майже 100 000 працівників – включно з розробниками, яких усе частіше замінюють ШІ.

Акції Amazon впали на 7% після звіту про слабше зростання хмарного бізнесу, що обслуговує ШІ-моделі. Утім, гендиректор Енді Джассі зберігає оптимізм.

Контекст

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, зазначає WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.