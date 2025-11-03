Microsoft стала першою компанією, яка отримала дозвіл адміністрації Дональда Трампа на експорт чипів Nvidia до Об’єднаних Арабських Еміратів. Цей крок може прискорити амбіції країни стати одним із глобальних центрів розвитку штучного інтелекту. Microsoft планує інвестувати близько $8 млрд у хмарні сервіси, дата-центри та найм фахівців у ОАЕ до 2029 року, пише Bloomberg .

Деталі

Ліцензії на постачання чипів Nvidia компанія отримала у вересні після оновлення та посилення вимог до технологічних і кіберзахисних стандартів. Це перше схвалення від Міністерства торгівлі США за президентства Дональда Трампа.

Microsoft зможе імпортувати до ОАЕ 60 400 чипів рівня Nvidia A100, зокрема нові моделі GB300, які забезпечують потужніші обчислювальні можливості для ШІ.

У повідомленні Microsoft зазначається, що головна мета – не лише збільшення обсягів обладнання, а створення широкого доступу до передових моделей ШІ від OpenAI, Anthropic, розробників відкритого коду та самої Microsoft.

На тлі новини акції Nvidia зросли на 2% на премаркеті.

Президент Microsoft Бред Сміт оголосив про нову інвестиційну програму під час конференції Adipec в Абу-Дабі. Вона передбачає понад $7,9 млрд інвестицій у країну впродовж наступних чотирьох років.

Загальний обсяг вкладень із 2023 по 2029 рік становитиме $15,2 млрд. Із них понад $5,5 млрд підуть на розвиток інфраструктури хмарних сервісів та ШІ у 2026–2029 роках, ще $2,4 млрд – на операційні витрати й місцеві кадри.

Контекст

Microsoft уже розгорнула в ОАЕ понад 21 000 чипів Nvidia A100 за дозволами адміністрації Джо Байдена. Тепер нові ліцензії дозволять утричі збільшити цей парк обладнання. Компанія має близько 1000 інженерів у регіоні, а також відкрила лабораторію ШІ в Абу-Дабі.

Серед інших проєктів – інвестиція $1,5 млрд у місцеву компанію G42, що працює в галузі кібербезпеки, хмарних технологій і космічних досліджень. Крім того, OpenAI – партнер Microsoft – обрав ОАЕ першим майданчиком поза межами США для реалізації проєкту дата-центру Stargate.

Інвестиції Microsoft відповідають стратегії ОАЕ зі зменшення залежності від нафти та перетворення на світовий центр цифрових технологій. Водночас у США тривають дебати щодо ризиків розміщення критичної технологічної інфраструктури в Перській затоці через потенційні зв’язки регіону з Китаєм.

Попри ці побоювання, Microsoft активно нарощує глобальну присутність у сфері штучного інтелекту: лише за останній квартал компанія витратила $34,9 млрд на капітальні інвестиції у світі.