OpenAI завершила рекапіталізацію, що спростила її корпоративну структуру. Тепер неприбуткова організація OpenAI Foundation володіє часткою в комерційному підрозділі, оцінка якого сягає близько $130 млрд. Про це йдеться у повідомленні на сайті OpenAI.

Деталі

Процес рекапіталізації тривав майже рік і завершився після консультацій з офісами генеральних прокурорів Каліфорнії та Делаверу. За підсумками цих переговорів компанія внесла низку змін до системи управління.

Комерційний підрозділ набув статусу OpenAI Group PBC (Public Benefit Corporation), що дає змогу гармонійно поєднувати місію компанії з комерційним зростанням.

Завдяки рекапіталізації OpenAI Foundation отримала прямий доступ до ресурсів OpenAI Group PBC.

Місія OpenAI – забезпечити, щоб універсальний штучний інтелект приносив користь усьому людству – втілюватиметься через обидві структури: комерційну та неприбуткову.

Зі зростанням прибутковості компанії збільшуватиметься вартість частки фонду, кошти від якої спрямовуватимуться на благодійні ініціативи.

Насамперед OpenAI Foundation інвестує $25 млрд у два ключові напрями:

Охорона здоров’я та лікування захворювань. Фонд фінансуватиме дослідження для прискорення медичних проривів, підтримуватиме створення відкритих датасетів і роботу вчених.

Технічні рішення для безпеки ШІ. Організація розвиватиме екосистему захисту штучного інтелекту – подібну до кібербезпеки в інтернеті – аби мінімізувати ризики та максимізувати користь від нових технологій.

Контекст

Переговори між OpenAI та Microsoft щодо переходу OpenAI на комерційну основу тривали довго та включали низку розбіжностей і компромісів. OpenAI планувала змінити структуру з неприбуткової організації на публічний благодійний корпорат (public benefit corporation).

Перехід на комерційну модель мав забезпечити OpenAI доступ до більших інвестицій, капіталу, можливості проведення IPO та гнучкості в залученні ресурсів.

Переговори ускладнювалися кількома ключовими питаннями. Microsoft, яка інвестувала понад $13 млрд, вимагала значної акціонерної частки в новій структурі – обговорювалися показники від 20% до 49%. OpenAI прагнула зменшити залежність від Microsoft, співпрацюючи з іншими хмарними провайдерами та зберігаючи свободу в комерціалізації моделей. Згідно з попередньою угодою, Microsoft мала ексклюзивні права на продаж моделей OpenAI через Azure та доступ до інтелектуальної власності до досягнення AGI.

Додатковий тиск створював дедлайн до кінця року: неузгодження умов могло призвести до втрати фінансування від інвесторів, таких як SoftBank. Microsoft розглядала можливість виходу з переговорів, вважаючи поточну комерційну угоду достатньою.

У вересні 2025 року сторони підписали не зобов’язуючу угоду, яка дозволила OpenAI реструктуризуватися в публічний благодійний корпорат з збереженням неприбуткової частини, що отримала значну частку в новій структурі. Microsoft погодилася на компроміс: отримала акціонерну частку та зберегла права доступу до технологій OpenAI, включаючи хмарну інфраструктуру. OpenAI здобула гнучкість у залученні капіталу та розширенні партнерств.

До угоди долучилися регулятори Каліфорнії та Делаверу, які затвердили новий статус. Переговори досягли ключового етапу завдяки компромісу щодо частки Microsoft, уточненню прав на технології та інтелектуальну власність, узгодженню структури з неприбутковим контролем та схваленню регуляторів. Це дозволило OpenAI перейти до комерційної моделі з збереженням партнерства з Microsoft.