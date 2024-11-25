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Міноборони уклало перші контракти під держгарантії на 4,4 млрд грн з приватною компанією

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони уклало перші контракти під державні гарантії з українською приватною компанією, повідомила пресслужба міністерства 25 листопада. Передбачається виготовлення та постачання 100 спеціальних броньованих бойових машин і 100 броньованих евакуаційних машин. 

Таким чином Міноборони розширює інструменти фінансування закупівель, щоб забезпечити ЗСУ сучасною та новітньою військовою технікою. 

Ключові факти

  • Угодами передбачено, що виробник для виконання контракту залучить кредитні кошти, а держава надасть відповідні гарантії погашення позики за кошти держбюджету.
  • Загальна сума перших угод – 4,4 млрд грн, з метою безпеки інші деталі угод не розкриваються.
  • «Укладання контрактів із залученням державних гарантій є важливим сигналом для бізнесу: держава готова підтримувати відповідальних виробників, які здатні забезпечити армію сучасними рішеннями та якісною продукцією», – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
  • За його словами, цими контрактами «відкрито нову сторінку у співпраці між Міноборони та приватним сектором».

Контекст

Згідно із законом про державний бюджет на 2024 рік, цього року рішеннями Кабміну може бути надано державні гарантії в обсязі до 30 млрд грн для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за позиками, що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Аналогічну норму планують закріпити і в законі про державний бюджет на 2025 рік

Цей крок є окремим напрямом реформи оборонних закупівель, який передбачає забезпечення нових умов для партнерства з бізнесом, що є критично важливим для задоволення потреб ЗСУ в умовах відсічі РФ.

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