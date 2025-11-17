Министерство цифровой трансформации и Nvidia запускают совместную инициативу в области ИИ. Цель – создание суверенного государственного искусственного интеллекта с собственной инфраструктурой и кадровым потенциалом, в частности, для государственного и оборонного секторов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 17 ноября.

Подробности

Ключевые направления сотрудничества: создание национальной ИИ-инфраструктуры на базе технологий Nvidia; развитие образования и талантов в области искусственного интеллекта; общие R&D-проекты; поддержка стартап-экосистемы.

Первым общим проектом станет разработка Diia AI LLM – суверенной большой языковой модели, адаптированной к украинскому законодательству и потребностям публичных услуг. На ее базе будут работать все ИИ-сервисы экосистемы «Дія», включая уже презентованный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

В рамках проекта Украина получит:

доступ к специализированному программному стеку Nvidia для разработки AI-продуктов;

техническую экспертизу для ускорения обучения моделей и снижения издержек;

консультационную и техническую поддержку команды Nvidia, включая воркшопы и архитектурные обзоры.

Контекст

В начале августа Минцифры объявило о запуске проекта AI Factory – национальной инфраструктуры для разработки искусственного интеллекта.

AI Factory будет включать мощные GPU-кластеры, современные дата-центры, специализированное программное обеспечение для обучения моделей ИИ и команду экспертов, которые будут заниматься созданием государственных ИИ-продуктов.

Победителем тендера Минцифры на сумму $5,4 млн стал IT-интегратор Lantec. До июня 2026 года компания должна поставить оборудование на базе решений Nvidia для строительства этого центра обработки данных.

Именно на этой платформе в будут работать ИИ-ассистент приложения «Дія» и искусственный интеллект-тьютор образовательного проекта «Мрія».