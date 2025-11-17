Міністерство цифрової трансформації та компанія Nvidia запускають спільну ініціативу в галузі ШІ. Мета – створення суверенного державного штучного інтелекту з власною інфраструктурою та кадровим потенціалом, зокрема для державного й оборонного секторів. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 17 листопада.
Деталі
- Ключові напрями співпраці: створення національної ШІ-інфраструктури на базі технологій Nvidia; розвиток освіти та талантів у сфері штучного інтелекту; спільні R&D-проєкти; підтримка стартап-екосистеми.
- Першим спільним проєктом стане розробка Diia AI LLM – суверенної великої мовної моделі, адаптованої до українського законодавства та потреб публічних послуг. На її базі працюватимуть усі ШІ-сервіси екосистеми «Дія», включно з уже презентованим AI-асистентом на порталі, майбутнім асистентом у мобільному застосунку та внутрішніми рішеннями для уряду.
У межах проєкту Україна отримає:
- доступ до спеціалізованого програмного стеку Nvidia для розробки AI-продуктів;
- технічну експертизу для прискорення навчання моделей і зниження витрат;
- консультаційну та технічну підтримку команди Nvidia, включно з воркшопами та архітектурними оглядами.
Контекст
На початку серпня Мінцифри оголосило про запуск проєкту AI Factory – національної інфраструктури для розробки штучного інтелекту.
AI Factory включатиме потужні GPU-кластери, сучасні дата-центри, спеціалізоване програмне забезпечення для навчання моделей ШІ та команду експертів, які займатимуться створенням державних ШІ-продуктів.
Переможцем тендеру Мінцифри на суму $5,4 млн став IT-інтегратор Lantec. До червня 2026 року компанія має поставити обладнання на базі рішень Nvidia для будівництва цього центру обробки даних.
Саме на цій платформі в майбутньому працюватимуть ШІ-асистент застосунку «Дія» та штучний інтелект-тьютор освітнього проєкту «Мрія».
